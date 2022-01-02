İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından belediyenin kaynaklarının derneklere ve vakıflara gitmeyeceğini söylediğini anımsatan Göksu, "İlk olarak T3 Vakfı ile kavgaya girdi. T3 Vakfı Z kuşağımızın ideallerini, hedeflerini gerçekleştiren, Türkiye'ye İHA ve SİHA yapan, Türkiye'nin hem yerel hem milli değerlerini zirveye taşıyan vakfı bırakıp tercihini DİAYDER'den yana yapmıştır. DİAYDER'in PKK destekli bir dernek olduğunu sağır sultan bile biliyor." dedi.

OYNAT 03:37 Tevfik Göksu İBB'nin ikiyüzlülüğünü anlattı: DİAYDER'in PKK destekli dernek olduğunu sağır sultan biliyor onlar 'Aa yeni duyduk' diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında İBB'deki terör iltisaklı çalışanlarla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun göreve geldikten sonra ilk olarak T3 Vakfı ile kavgaya girdiğini belirten Göksu, 'Türkiye'nin milli değerlerini zirveye taşıyan vakfı bırakıp tercihini DİAYDER'den yana yaptılar. DİAYDER'in PKK destekli bir dernek olduğunu sağır sultan bile biliyor.' dedi. DİAYDER'e kayıtlı İBB çalışanlarının temmuz ayında tutuklandığına vurgu yapan Göksu, 'Gazeteciler bu iddianameyi ortaya çıkardıktan sonra 'Aa yeni haberimiz oldu' dediler.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"İDDİANAME ORTAYA ÇIKINCA 'YENİ HABERİMİZ OLDU' DEDİLER"

DİAYDER'e kayıtlı İBB çalışanı 5 kişiden 3'ünün Temmuz ayında tutuklandığına vurgu yapan Göksu, "Peki Büyükşehir Belediyesi ne yapmış? Gazeteciler bu iddianameyi ortaya çıkardıktan sonra 'Aa yeni haberimiz oldu' dediler." ifadelerini kullandı.

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Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Binlerce polisimizi, askerimizi şehit eden, binlerce çocuğumuzu yetim bırakan, binlerce anneyi gözyaşına mahkum eden ve küresel emperyalizmin bu ülkedeki taşeronluğunu yapan bir örgütle iltisaklı bir dernekle nasıl iş birliği yaparsınız? İddianamenin içinde daire başkanı var, milletvekili var. "Bu kolileri, kartları alın götürün" diyorlar. Bu bir irade beyanı değil mi?"

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