Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama: Ya rakamları bilmiyor ya da İstanbulluları aldatıyor

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun personel alımlarıyla ilgili açıkladığı rakamları değerlendirdi.

İmamoğlu'nun konuyla ilgili paylaştığı rakamların doğru olmadığını ifade eden Göksu, İBB'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirdiği rakamları açıkladı. Buna göre, İBB'den 13.353 kişi işten çıkarıldı, 45.029 kişi işe alındı.

"İMAMOĞLU'NA MI BAKANLIĞA MI İNANACAĞIZ?"

Mahkeme tarafından tescillenen Fazilet Durağı yalanını örnek gösteren Göksu, "İmamoğlu'na mı inanacağız yoksa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verilerine mi inanacağız?" dedi.

İmamoğlu'nun geldiği günden itibaren İstanbul'u büyük bir borç bataklığına batırdığını sözlerine ekleyen Göksu, "CHP'li İBB Başkanı ya yönettiği kurumun rakamlarını bilmiyor ya da bu rakamları çarpıtıp tahrip ederek aziz İstanbulluları aldatıyor" ifadelerini kullandı.

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