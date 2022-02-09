Tevfik Göksu'dan İBB'ye hukuksuz işlem tepkisi: Beceriksiz yönetimi siyasi illüzyonlarla kapatmaya çalışıyorlar

Süleymaniye Camii'nin siluetini kapattığı iddiaları sonrasında İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan yurt binası inşaatı durdurulmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İlim Yayma Vakfı'nın yurt binasının inşaatının durdurulduğunu açıklanmasına rağmen inşaata mühür vurmuştu.

İMAMOĞLU: İNŞAAT MÜHÜRLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Süleymaniye'deki yurt inşaatı durdurulmuşken, sosyal medya hesabından, "Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul'un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İLİM YAYMA VAKFI: PROJENİN DENETİM YETKİSİ İBB'DE DEĞİLDİR

İlim Yayma Vakfı ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasına yanıt olarak şunları söyledi: "Süleymaniye'deki yurt inşaatımız, İBB tarafından hukuki mesnetten yoksun bir şekilde mühürlenmiştir. İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararına uygun bir şekilde sürdürülmekte olan inşaat ile alakalı projenin denetim yetkisi İBB'de değildir.

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Vakfımız, ilgili kurumları göreve çağırarak alınacak kararlar doğrultusunda söz konusu inşaatla ilgili gerekli adımları atacağını açıklamış ve bu kapsamda alınacak karara kadar zaten inşaatı durdurmuştur. Bu çerçevede, yurt inşaatı hukuki ve teknik prosedürlere uygun olduğu halde İBB'nin hukuka aykırı olarak ve yetki gaspı yaparak mühürleme işlemi yapmasına anlam vermemiz mümkün değildir. Mevzubahis Süleymaniye ise çatışmacı bir tavır değil işbirliğini önceleyen bir anlayış faydalı olacaktır.

Politik çıkarların değil, tarihi bilincin esas alındığı bir bakış açısına ihtiyacımız olduğu açıktır. Tüm paydaşların aynı zeminde ve iyi niyetle hareket ettiği bir ortamda her sorunun Süleymaniye'nin yararına olacak bir şekilde çözüleceğine inancımız tamdır."

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GÖKSU: BU HUKUKSUZ İŞLEMİN TEK AMACI…

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İlim Yayma Vakfı'nın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi" açıklamasına verdiği yanıtı paylaşarak İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Göksu İmamoğlu'na tepkisi vererek şu ifadeleri kullandı:

"İlim Yayma Vakfı hukuken haklı olduğu halde, Süleymaniye'nin ruhunun korunması için tüm adımları atacağını açıklamış ve hatta inşaatı da durdurmuşken, CHP'li İBB Başkanının bu hukuksuz işleminin tek amacı, İBB'deki beceriksiz yönetimini siyasi illüzyonla kapatma çabasıdır."

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