Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten talebi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti.

Haber Merkezi 23 Nisan 2021, 11:44 Son Güncelleme: 23 Nisan 2021, 12:06 Diğer