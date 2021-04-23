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Gündem Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten talebi
İSTANBUL

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarına Kırmızı Bülten yayımlanması ve Arnavutluk’ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik talep evrakını iletti.

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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için Kırmızı Bülten talebi
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer

Adalet Bakanlığı, Thodex'in kurucu ve yöneticisi Fatih Faruk Özer’in kırmızı bültenle aranması ve Arnavutluk’tan iadesi için işlem başlattı.


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