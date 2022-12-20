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ANKARA

Thodex kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade kararında temyiz duruşması yine ertelendi

Türkiye’de binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında yakalanan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının görüşüleceği temyiz duruşması, 27 Aralık’a ertelendi.

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Haber Merkezi İHA
Thodex kurucusu Özer’in Türkiye’ye iade kararında temyiz duruşması yine ertelendi
Duruşma 27 Aralık’a ertelendi

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iadesiyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Thodex üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan ve Ağustos ayında yakalanarak 17 Kasım’da Türkiye’ye iade edilmesine hükmedilen Özer için Durres kentindeki temyiz mahkemesinde duruşma yapıldı. Özer duruşmaya katılmazken, katılmama kararının mahkemeye iletildiği belirtildi. Özer’in avukatı tarafından temsil edileceği belirtilen duruşmaya avukatı da herhangi bir neden bildirmeden katılmadı. Savcı, hem avukatın hem de Özer’in olmaması nedeniyle duruşmanın ertelenmesini ve avukatın değiştirilmesini talep etti. Hakim duruşmanın 27 Aralık’a ertelenmesine ve avukatın değiştirilmesine hükmetti.


İlk temyiz duruşması 16 Aralık’ta yapılmıştı
Öte yandan Özer’in, Türkiye’ye iadesiyle ilgili Arnavutluk’taki Elbasan Asliye Mahkemesi’nde 17 Kasım’da yapılan karar duruşmasında Türkiye’ye iade edilmesine hükmedilmişti. Özer kararı temyize taşımış, 16 Aralık’ta Durres kentindeki Temyiz Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Özer’in avukatının bulunmaması nedeniyle duruşma 20 Aralık’a ertelenmişti.
Elbasan Savcılığı, Özer’e "suç örgütü kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarını yöneltmişti.

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