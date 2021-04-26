Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Yakalanan 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Alıkonulup darp edilen yakılmaya çalışılan kadın KADES sayesinde kurtuldu

Adana’da kocasıyla sorun yaşadığı için bir arkadaşının evine sığınan kadın burada alıkonularak darp edilip, yakılmak istendi. KADES uygulamasını indirip yardım isteyen kadın, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.