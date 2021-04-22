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Gündem Thodexin firari CEOsu Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başladı Şirket ofisinde arama yapıldı
İSTANBUL

Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başladı: Şirket ofisinde arama yapıldı

Kripto para borsalarından Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçması sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Thodex'in Kadıköy'de bulunan merkezine giden polis ekipleri, ofiste inceleme yaptı.

Haber Merkezi DHA
Thodexin firari CEOsu Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başladı: Şirket ofisinde arama yapıldı
Sabah saatlerinde binaya giden polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı ortaya çıktı.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Thodex'te kripto para dünyasını sarsan vurgun: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!
EKONOMİ
Thodex'te kripto para dünyasını sarsan vurgun: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!

İFADELERİ ALINIYOR

Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

POLİS BİNAYA GELDİ

Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.

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Kripto para borsası THODEX'te işlemler durdu yatırımcılar kazan kaldırdı: Paramızı verin

TİRAN'A KAÇTI

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. İnternet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıntı yaşamadığı öğrenildi.

Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı
GÜNDEM
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başlsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve faillet hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında suç duyurusu
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Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında suç duyurusu

MERKEZ BANKASI EL ATMIŞTI

Öte yandan idddiaların Merkez Bankası'nın kripto varlık düzenlemesinin ardından gelmesi dikkat çekti. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kripto paraların, "ödemelerde kullanılmasının engellenmesine" vurgu yapılırken mevcut piyasa ödeme araçlarına güvensizlik oluşmasına engel olmak istendiği belirtildi.

Merkez Bankası'ndan kripto varlıkların ödemeler alanında kullanılmamasına ilişkin açıklama
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Merkez Bankası'ndan kripto varlıkların ödemeler alanında kullanılmamasına ilişkin açıklama
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Kripto para borsalarından Thodex'te işlemlerin durdurulmasının ardından battığı yönündeki söylentiler de hızla yayılırken firmaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Borsanın CEO'su Faruk Fatih Özer'in yaklaşık iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Kendisinden haber alınamayan Özer sosyal medya hesaplarını da kapatırken mağdurlar ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kripto para borsası Thodex'te ortaya çıkan büyük mağduriyete ilişkin konuşan hukukçular şirketin ve şahısların hesaplarına el konulması, yatırımcılara ise dava açmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yatırımcıları kendi borsasına çekmek için geçtiğimiz aylarda yaptığı çekilişle son model bir Porsche marka araç verdiği de ortaya çıktı.
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