Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer hakkında soruşturma başladı: Şirket ofisinde arama yapıldı

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına çıktığı ortaya çıktı.
Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı merkezi Kadıköy'de bulunan şirket ile ilgili Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
İFADELERİ ALINIYOR
Soruşturma kapsamında şirket çalışanlarının ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi.
POLİS BİNAYA GELDİ
Sabah saatlerinde de şirketin merkez ofisinin bulunduğu binaya polis geldi. Polis incelemenin ardından binadan ayrıldı.
TİRAN'A KAÇTI
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği öğrenildi. İnternet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) Tayland'a gittiği kaçtığı iddia edilen Özer'in hakkında herhangi bir yakalama kararı bulunmadığı için 20 Nisan günü Tiran'a yaptığı seyahatte herhangi bir sıkıntı yaşamadığı öğrenildi.
Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.
BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, "Thodex adı verilen kripto para borsasında gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başlsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, adı geçen sistem kapsamında gerçekleşip suç teşkil eden tüm eylemlerin tespiti ve faillet hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
MERKEZ BANKASI EL ATMIŞTI
Öte yandan idddiaların Merkez Bankası'nın kripto varlık düzenlemesinin ardından gelmesi dikkat çekti. 30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada kripto paraların, "ödemelerde kullanılmasının engellenmesine" vurgu yapılırken mevcut piyasa ödeme araçlarına güvensizlik oluşmasına engel olmak istendiği belirtildi.