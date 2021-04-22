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Gündem Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özerin son fotoğrafı ortaya çıktı
İSTANBUL

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in havalimanından ayrılırken fotoğrafı

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı

Kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla ilgili aran an Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'den ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı. Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a kaçtığı belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Thodexin kurucusu Faruk Fatih Özerin havalimanından ayrılırken fotoğrafı
Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi.

Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te iki gündür işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı belirtildi.

Çok sayıda kişinin suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu arada Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Arnavutluk Tiran'a gittiği belirlendi. Faruk Fatih Özer'in İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken fotoğrafı ortaya çıktı.

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