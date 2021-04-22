Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in son fotoğrafı ortaya çıktı

Ekonomi

Thodex'te kripto para dünyasını sarsan iddia: Faruk Fatih Özer iki milyar dolarla kaçtı!

Kripto para borsalarından Thodex'te işlemlerin durdurulmasının ardından battığı yönündeki söylentiler de hızla yayılırken firmaya ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Borsanın CEO'su Faruk Fatih Özer'in yaklaşık iki milyar dolar para ile yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Kendisinden haber alınamayan Özer sosyal medya hesaplarını da kapatırken mağdurlar ise savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kripto para borsası Thodex'te ortaya çıkan büyük mağduriyete ilişkin konuşan hukukçular şirketin ve şahısların hesaplarına el konulması, yatırımcılara ise dava açmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in yatırımcıları kendi borsasına çekmek için geçtiğimiz aylarda yaptığı çekilişle son model bir Porsche marka araç verdiği de ortaya çıktı.