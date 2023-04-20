Thodex'in kurucusu Faruk Özer Türkiye’ye getirildi: Türk Interpol'ü teslim almıştı hesap verecek

Arnavutluk'un Türkiye'ye iadesine karar verdiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türkiye'ye getirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve kırmızı bültenle aranan Özer'in iadesi Türk Hava Yolları tarifeli uçağı TK9248 numaralı uçakla gerçekleşti. Yeni Şafak iade sürecini an be an takip etti.





TÜRK INTERPOLÜ VE SİBER EKİP TESLİM ALDI

Fatih Özer’in iadesine karar verilmesinin ardından Arnavutluk güvenlik güçleri Fatih Özer’i yargıladığı Elbasan’dan Tiran’a getirdi.

Sabahın erken saatlerinde Arnavutluk Havalimanı’nda bulunan polis merkezine getirilen Fatih Özer’i ilk olarak 2si İnterpol Daireden ve 1i Siber Suçlarla Mücadele dairesinden görevli polisler tarafından Arnavutluk kolluk birimlerinden teslim alındı.









YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis merkezinde resmi iade işlemlerinin Türk yetkililerce tamamlanmasının ardından uçağa geçildi. Havalimanında bulunan polis merkezinden aprona çıkılan yoldan Faruk Fatih Özer uçağa götürüldü.





Özer’i taşıyan yüksek güvenlikli aracı 6 ayrı eskort araç daha takip etti. Uçak altına zırhlı araçla getirilen Fatih Özer burada Türk İnterpol Polislerine teslim edildi. Arnavut polislerinin Özer’in plastik kelepçeli olmasına rağmen her iki koluna girerek teslim etmesi dikkatlerden kaçmadı.

UÇAKTA KAFASI ÖNÜNDE GELDİ

Saçlarını kestiren ve sakallarını uzatan Fatih Özer yol boyunca kafasını koltuğa yaslayarak önde geldi. Ara ara etrafa bakan Özer’in sağlık durumunun iyi olduğu ve olumsuz herhangi bir davranışta bulunmadığı gözlemledi.

İADE SÜRECİ NASIL OLMUŞTU?

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü. Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesindeki duruşma, 16, 20, 27 ve 30 Aralık 2022'de görüldü ve Dıraç Temyiz Mahkemesi, 30 Aralık'taki 2022'deki duruşmada Özer’in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin kararı onaylamıştı.



