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THY: Bugün deprem bölgesine 81 tahliye seferi gerçekleştirilecek

THY, Kahramanmaraş depremleri sonrası bölgeye bin 646 tahliye seferiyle 296 bin 819 depremzede taşıdı. THY bugün planlanan 81 seferle 14 bin 454 depremzedenin bölgeden tahliyesini gerçekleştireceğini duyurdu. Öte yandan THY'nin ücretsiz uçuşları 1 Mart'a kadar uzatılmıştı.

12:36 . 21/02/2023 Salı
DHA
THY tahliyelerini sürdürüyor.

THY tahliyelerini sürdürüyor.

THY, depremlerin ardından bölgeye insani yardım, arama ve kurtarma ekiplerinin ulaştırılması, depremzedelerin tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 6-21 Şubat tarihleri arasında 1667 seferle arama-kurtarma ve yardım ekiplerinin bölgeye ulaştırıldığı, 1646 seferle 296 bin 819 depremzedenin tahliyesinin gerçekleştirdiğini açıkladı. THY'nin bugün planlanan 81 seferle 14 bin 454 depremzedenin bölgeden tahliyesini gerçekleştireceğini bildirdi. Deprem bölgelerindeki havalimanlarındaki yoğun operasyonların sağlıklı sürdürülebilmesi için, 200 THY personelinin de görevlendirildiği belirtildi. THY Teknik A.Ş.'nin Türkiye'ye insani yardım malzemesi taşıyan tüm uçaklara ücretsiz bakım hizmeti de vereceği kaydedildi. 

12 bin 498 ton yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı

Tahliye uçuşlarının yanı sıra, Turkish Kargo ile yurt içi ve yurt dışından gelen yardımların bölgeye ulaştırmasının sağlandığı, 208 kargo seferiyle aralarında ilaç, gıda, kıyafet, jeneratör, hijyen kiti, battaniye ve çadırın bulunduğu, 12 bin 498 ton yardım malzemesi taşındığı açıklandı. Turkish Kargo'nun bugün planlanan 12 seferle bölgeye yardım malzemesi taşıyacağı ifade edildi. 

Tahliye uçuşları 1 Mart'a kadar ücretsiz

Öte yandan THY'nin ücretsiz rezervasyon süresini 1 Mart'a kadar uzattığı da bildirildi. Rezervasyonu olmayanların, uçuşlarda yer olması durumunda uçağa sırayla kabul edileceği, tahliye uçuşlarında ücretsiz biletleme işlemlerinin mobil uygulama ve internet sitesinden yapabileceği de belirtildi. 



#THY
#tahliye
#deprem
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THY: Bugün deprem bölgesine 81 tahliye seferi gerçekleştirilecek
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