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Gündem THYden 23 Nisanın 100 yılında özel TK1920 uçuşu Ay yıldız çizdi
POLİTİKA

THY'den 23 Nisan'ın 100. yılında özel 'TK1920' uçuşu: Ay yıldız çizdi

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir uçuş düzenledi. Yolcu uçağı gökyüzünde ay yıldız çizdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Hava Yolları özel bir uçuş düzenliyor.
Türk Hava Yolları özel bir uçuş düzenliyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, bayrak taşıyıcı havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını 'TK1920' olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da tanıtım içerikleri paylaştı.

Gerçekleştirilen bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebiliyor.

THY'nin özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise bu akşam saat 19.20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

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