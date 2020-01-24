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ELAZİĞ

THY'den Elazığ'a sabit fiyat uygulaması: 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Elazığ’da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Hava Yolları uçağı.
Türk Hava Yolları uçağı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

Elazığ’da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz.

PEGASUS havayolları da Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi

Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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