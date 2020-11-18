THY'den koronavirüs önlemleri açıklaması: Kısıtlama saatlerinde uçuşu olanlar belgeleriyle seyahat edebilir

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs önlemleri genelgesi ile alınan kararlara ilişkin Türk Hava Yollarından bir duyuru yapıldı.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "20 Kasım 2020 Cuma günü itibariyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından uçuşu bulunan tüm misafirlerimiz muaf tutulacaktır. Misafirlerimiz kısıtlama sürecinde yapılacak kontrollerde uçuşa dair bir belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabileceklerdir" denildi.
Yolcularımızın dikkatine; pic.twitter.com/4VbUxFjdTo
Yolcularımızın dikkatine; pic.twitter.com/4VbUxFjdTo— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) November 18, 2020