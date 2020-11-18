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Gündem THYden koronavirüs önlemleri açıklaması Kısıtlama saatlerinde uçuşu olanlar belgeleriyle seyahat edebilir
POLİTİKA

THY'den koronavirüs önlemleri açıklaması: Kısıtlama saatlerinde uçuşu olanlar belgeleriyle seyahat edebilir

Sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin bir açıklama yapan Türk Hava Yolları, hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcuların uçuş belgeleriyle seyahat edebileceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
THY
THY

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüs önlemleri genelgesi ile alınan kararlara ilişkin Türk Hava Yollarından bir duyuru yapıldı.

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THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "20 Kasım 2020 Cuma günü itibariyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından uçuşu bulunan tüm misafirlerimiz muaf tutulacaktır. Misafirlerimiz kısıtlama sürecinde yapılacak kontrollerde uçuşa dair bir belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabileceklerdir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs tedbirleri: Hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek' dedi.


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