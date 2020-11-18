THY'den koronavirüs önlemleri açıklaması: Kısıtlama saatlerinde uçuşu olanlar belgeleriyle seyahat edebilir

Kılıçdaroğlu'na HDP ve İYİ Parti ile ortak anayasa yaptıklarına dair sözleri hatırlatıldı: Herkesin görüşünü almak zorundasınız

2018'de yaptığı 'Biz Millet İttifak'ını oluşturan partiler olarak anayasa değişikliği çalışması yaptık. Mutabakat metni şu anda elimizde var” açıklaması hatırlatılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Anayasa çalışmasını kiminle yaptığımıza dair tartışmaların sebebi ne? O konuşmada söylüyorum, Millet İttifakı ile bir araya geldik. İlkeleri belirledik. Anayasa çalışması yapmadık. Böyle bir çalışma olsa elimizde metin olur. Ayrıca bu neden bu kadar çok tartışılıyor. Herkesin görüşünü almak zorundayız” dedi.