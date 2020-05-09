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Gündem Tıbbi yardım malzemeleri Kazakistana gönderildi
ANKARA

Tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Yardımların gönderildiğini MSB, Twitter hesabından açıkladı.
Yardımların gönderildiğini MSB, Twitter hesabından açıkladı.

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