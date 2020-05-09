Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Xtfjfrv5mb
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan’a gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Xtfjfrv5mb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2020
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