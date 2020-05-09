Tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri Kazakistan'a gönderildi" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 09 Mayıs 2020, 21:28 Son Güncelleme: 09 Mayıs 2020, 21:48 AA