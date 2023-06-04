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Ticaret Bakanı Bolat 'bismillah' diyerek çalışmaya başladı: İlk toplantı bugün gerçekleştirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan." şeklinde açıklama yaptı.

21:31 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk toplantısını yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ilk toplantısını yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve amirlerle ilk toplantısını yaptı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle "
bismillah
" diyerek çalışmaya başladıklarını kaydetti.
Bakan Bolat, paylaşımında, "
Paydaşlarımız ile istişare içinde ülkemizin her bir ferdinin refahını artırmaya yönelik canla başla çalışacağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan
." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığında Ömer Bolat görevi Mehmet Muş'tan devraldı: Besmeleyle başlıyoruz gayret bizden tevfik Allah'tan
Ticaret Bakanlığında Ömer Bolat görevi Mehmet Muş'tan devraldı: Besmeleyle başlıyoruz gayret bizden tevfik Allah'tan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Prof. Dr. Ömer Bolat da Ticaret Bakanlığına getirilmişti. Ticaret Bakanlığında devir teslim töreni gerçekleşti. Bolat, görevi Mehmet Muş'tan devraldı. Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Ticaret Bakanlığını yürütme görevinin kendisine tevdi edildiğini hatırlattı. Bugüne kadar bakanlık görevini başarıyla yürüten Bakan Muş'a, ekibine ve bakanlık bürokratlarına teşekkür eden Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde AK Parti hükümetlerinin hepsi bugüne kadar çok başarılı hizmetlerde bulundu. 21 yılda dünyada, eşi benzeri görülmemiş biçimde, üst üste 17 seçim zaferi kazanılması ve aziz milletimizin bu seçim zaferlerini AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na vermesi, bu gerçeği ortaya koymaktadır. Görev yapmış Ticaret bakanlarımızın hepsi, aldıkları bayrağı daha yükseğe taşıdı. Değerli bakanlarımıza ve bakanlıktaki tüm emeği geçen mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum." Bolat, Muş ile İstanbul'da aynı bölgeden olmaları, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulunda aynı dönemde görev yapmaları, milletvekili mülakat komisyonları ve ekonomi işleri genel başkanlığında görev almaları gibi çok fazla ortak yönleri bulunduğuna işaret ederek, Muş'un katkı ve desteğini almaktan memnuniyet duyacağını kaydetti. Bugüne kadar görev yapan tüm bakanların ihracatın 20 yılda 36 milyar dolardan 255 milyar dolara yükselmesinde katkıları olduğunu anlatan Bolat, bakanlığın tüm yönetici ve çalışanlarının fikir ile katkılarından yararlanacağını söyledi. Bolat, zorlu seçim sürecinin ve seçim gerginliğinin geride kaldığını belirterek, şöyle devam etti: "Artık Türkiye Yüzyılı başladı. Bundan sonra her şey Türkiye'miz, halkımız için diyoruz. Bakanlığımızın ve ekonomimizin paydaşları olan kıymetli iş dünyamızın temsilcileri, TOBB, DEİK, TİM, TESK, esnaf odalarımız, gönüllü kuruluşlarımız, MÜSİAD, TÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, İGİAD ve bütün kuruluşlarımızla birlikte çalışacağız. 41 yıllık iş hayatımda ekonominin birçok kuruluşunda ve reel sektörde görevler yaptım. İş dünyamızı, sanayi ve ticaret kuruluşlarını ve organize sanayi bölgelerini iyi tanıyorum. Var olan sorunları inşallah hep birlikte çözeceğiz. Kıymetli milletvekillerimizle de birlikte çalışacağız." Türkiye Yüzyılı'nda güçlü bir ekonomi ve halkın refah ile mutluluğu için çok çalışacaklarına işaret eden Bolat, şu değerlendirmede bulundu: "Temel hedefimiz, üretim ve ticareti artırmak. Ticaret artarsa refah artar. Mal ve hizmetler ihracatımızı sürekli büyüterek cari açığımızı iyileştirmek ve döviz rezervimizi artırmak istiyoruz. Bu noktada hizmetler ihracatımızın da mal ihracatı kadar önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Dünyayı 2-2,5 yıl kasıp kavuran Kovid-19 salgınından dolayı ticaret piyasasında oluşan bazı olumsuz etkileri, tortuları, aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız. Halkımızın satın alma gücünün korunması konusunda, enflasyon oranında son 6-7 aydır yaşanan geriye gidişi hep birlikte, hükümetimiz olarak, daha da hızlandırıp fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir."

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat TVNET'e konuştu: İnşallah bakanlıktaki arkadaşlarımızla birlikte büyük işler başaracağız
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat TVNET'e konuştu: İnşallah bakanlıktaki arkadaşlarımızla birlikte büyük işler başaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği yemininin ardından yeni kabinesini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Ticaret Bakanı olarak Prof. Dr. Ömer Bolat yer aldı. Ekonomi ve iş dünyasının yakından tanıdığı Bolat, MÜSİAD’da 7’si genel sekreterlik olmak üzere 15 yıl görev yaptı. AK Parti MKYK 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Bolat, Mayıs 2000’den bu yana Albayrak Holding’in CEO'luğunu üstleniyordu. Bolat ilk açıklamasını TVNET mikrofonlarına yaptı. "Çok sevdiğimiz cennet ülkemiz, vatanımız ve sevgili milletimiz için bu defa hükümet üyesi olarak hizmet etmeyi Allah nasip etti. Herkesin duasını bekliyorum. İnşallah bakanlıktaki arkadaşlarımızla birlikte büyük işler başaracağız." sözleriyle konuşmasına başlayan Bolat, "bundan sonra inşallah vitesi yükselterek savunma sanayiide, enerji politikalarında, uluslararası ticarette, üretimimizin artırılmasında çok daha güçlü bir mal ticareti ve hizmet ürünleri ticareti noktasında başarılı olarak ülkemize döviz kaynaklarını güçlendirecek bir altyapıyı kurmamız büyük önem taşıyor. Türkiye yüzyılı önümüzdeki 5 yılda bunu başaracaktır. Bütün bunların tek bir hedefi var vatandaşımızı memnun etmek, mutlu etmek." ifadelerini kullandı.

#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Türkiye Yüzyılı
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