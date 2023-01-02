Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Büyük bir ihracat başarısı yakaladık

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da 2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklanacağı programda konuştu.

Bakan Muş'un konuşmasından satırbaşları;

Rekorlar kıran ihracatımız ekonomimizin sağlam olduğunu gösteriyor.

'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla ihracatta rekorlar kırmayı sürdüreceğiz.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Rusya Ukrayna savaşı kaynaklı küresel gıda fiyatlarındaki artış dünyanın önünde önemli bir mesele olarak durmaktadır.

Tahıl koridoru anlaşması belli oranda rahatlama sağlamıştır. OECD küresel ekonomiye paralel olarak küresel ticaretin yavaşlayacağını öngörmektedir. Rekor seviyeye ulaşan küresel borçluluk oranı da dikkat çekmektedir. Euro Bölgesi kamu borç stoku yüzde 95 oranına ulaşmıştır.

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Dünyadaki zorlu koşullar altında ülkemiz büyümede lider ülkeler arasına adını yazdırmıştır. Ülkemiz 2022 için öngörülen yüzde 5’lik büyüme ile ortalamanın çok ötesinde bir performansı ortaya koymaktadır.

"2022’DE EMTİA FİYATLARININ REKOR SEVİYELERE ULAŞTIĞINA ŞAHİT OLDUK"

Sayın Cumhurbaşkanımızın biraz sonra açıklayacağı ihracat rakamlarının gelecek dönem başarıları için önemli bir gösterge olacağına inanıyorum. Paritenin etkisi ihracatımızda aşağı yönlü olarak 700 milyon dolar, yıllık düzeyde ise 14 milyar dolar olmuştur. Parite etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı yakalanmıştır."

Dış ticaretin ithalat tarafında küresel ekonomik gelişmelerin yansımalarını görmekteyiz. 2022’de emtia fiyatlarının rekor seviyelere ulaştığına şahit olduk.

Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artış ithalat faturamıza ve dolayısıyla dış ticaret dengemize olumsuz yansımayı sürdürmüştür.

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İthalattaki artış büyük oranda küresel enerji fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Öte yandan son dönemde altın ithalatında yaşanan yükselişte ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmaktadır.

"OLUMLU YANSIMALARINI 2023 YILINDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Ticaret bakanlığı olarak ihracatçılarımızın dünya pazarlarında hak ettikleri yeri sağlamlaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Firmaların ihtiyaçlarını yakından izleyerek yeni destek mekanizmalarımızı devreye alıyoruz.

Nisan ayında hizmet ticareti ve ağustos ayında mal ticaretine ilişkin olarak yürürlüğe giren e ihracat olmak üzere destek paketinin olumlu yansımalarını 2023 yılında görmeye başlayacağız.

Dış ticaretimizdeki son 20 yıllık başarı öyküsünde emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Bizim tek bir amacımı var ihracat, ihracat, ihracat diyen sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımızı sunuyoruz."

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