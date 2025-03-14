Ticaret Bakanlığı 988 personel alıyor: Son başvuru tarihi ve detaylar belli oldu

Adaylar, 24 Mart-11 Nisan'da dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "

" üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta yolu veya diğer şekillerde ulaşacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuru yapabilecek.