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Ticaret Bakanlığı 988 personel alıyor: Son başvuru tarihi ve detaylar belli oldu

Ticaret Bakanlığı 988 personel alıyor: Son başvuru tarihi ve detaylar belli oldu

10:2114/03/2025, Cuma
AA
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Son başvuru tarihi 11 Nisan.
Son başvuru tarihi 11 Nisan.

Ticaret Bakanlığının 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olmak üzere alımını yapacağı 988 personele ilişkin şartlar belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanla, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hafta sonu bilgisini verdiği personel alımına dair detaylar belli oldu. Buna göre, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilecek.

Son tarih 11 Nisan

Adaylar, 24 Mart-11 Nisan'da dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "
" üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta yolu veya diğer şekillerde ulaşacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuru yapabilecek.

Hangi pozisyona kaç kişi alınacak?

İstihdam edilecek sözleşmeli personelden 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 3'ü ziraat mühendisi, 2'si makine mühendisi, 2'si inşaat mühendisi, 2'si elektrik mühendisi, 6'sı gıda mühendisi, 5'i tekstil mühendisi, 4'ü makine mühendisi, 4'ü kimya mühendisi, 1'i elektrik ve elektronik mühendisi, 1'i endüstri mühendisi, 30'u büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i şoför olacak. 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 4 veznedar, 6 satış memuru, 30 ambar memuru ise kadrolu alınacak.


Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (
) üzerinden de görüntüleyebilecek.

#personel alımı
#Resmi Gazete
#Ticaret Bakanlığı

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