Ticaret Bakanlığından iddiasını ispatlayamayan deterjan markasına ceza uygulandı

"Söz konusu reklamda; ürünün en yakın iki rakibine kıyasla daha az ürün kullanarak leke çıkarmada daha başarılı olduğu; dolayısıyla bütçe tasarrufu sağladığı, reklam filminde yer alan muhtelif lekelerin bir ölçek deterjan ile tek yıkamada temizlendiği iddialarının Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 'İspat Külfeti' başlıklı 9'uncu maddesi hükümleri gereği ispatlanamadığı gerekçeleriyle reklam veren hakkında, 6502 sayılı Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca reklam veren hakkında 2 milyon 210 bin TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir"