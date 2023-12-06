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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Kapıkule Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi! Tam 90 milyon lira değerinde

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'na operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda farklı türlerde 90 milyon liralık kaçak eşyaya el koydu.

12:50 - 6/12/2023 Çarşamba
AA
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi.
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 90 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve saha çalışmaları kapsamında Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir tır mercek altına alındı.


Tır, gümrük tescil işlemlerinin ardından x-ray taramasına sevk edildi.


90 milyon değerinde kaçak eşya

Şüpheli yoğunluklar tespit edilen araç, detaylı arama için hangara yönlendirildi. Burada yapılan fiziki aramada tırın dorsesinde gümrük beyannamesinde belirtilmemiş, faturasız ve belgesiz halde 102 bin 58 elektronik sigara, 540 cep telefonu, 3 bin 620 elektronik sigara likidi, 36 bin 100 elektronik sigara atomizeri, 4 bin 10 elektronik sigara başlığı, 260 akıllı kol saati ile 853 bin 745 ilaç cinsi eşya ele geçirildi. Kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 90 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili Edirne Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.


#Gümrük muhafaza ekipleri
#kaçak eşya
#Kapıkule Gümrük Kapısı
#Ticaret Bakanlığı
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