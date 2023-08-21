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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Üç milyon TL değerinde kaçak güneş kremi ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon TL olan 104 bin 706 kaçak güneş kremi ele geçirildiğini duyurdu.

13:54 . 21/08/2023 Pazartesi
DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrük Muhafaza Ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Erenköy Gümrük Sahası'na gelen şüpheli bir TIR'ı ve içindeki güneş kremlerini incelemeye aldı.


TIR'daki kremlerin gümrük idaresine beyan edilen şekilde olmadığı, firmanın düşük vergi ödemek için farklı kalitede ürün bulundurduğu belirlendi. İncelemeler sonucunda standartlara uygun olmayan, ciltte ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek toplam 104 bin 706 adet kaçak güneş kremine el konuldu.


Kremlerin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu belirlenirken, 500 bin lira kamu zararının önüne geçildiği de vurgulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.




#Ticaret Bakanlığı
#İstanbul
#Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele
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