Ticaret Bakanlığında Ömer Bolat dönemi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni kabinesini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Bakanı olarak Bakanlar Kurulu'nda yer alan ismin Prof. Dr. Ömer Bolat olduğunu açıkladı.
Ekonomi ve iş dünyasının yakından tanıdığı Bolat, MÜSİAD’da 7’si genel sekreterlik olmak üzere 15 yıl görev yaptı. AK Parti MKYK 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Bolat, Mayıs 2000’den bu yana Albayrak Holding’in CEO'luğunu üstleniyordu.
Ticaret Bakanı Bolat kimdir?
Askerlik görevini 1989 yılı içinde Gölcük’te yaptı. Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi, yönetim, işletme ve girişimcilik alanında Yüksek Lisans dersleri vermektedir.
19 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul’da MÜSİAD Genel Başkanlık görevini devretti. Bunun yanında, 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
1. MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı (2004-2008) ve halen Yüksek İstişare Heyeti Üyesi. (1993-
2015)
2. İKV- İktisadi Kalkınma Vakfı, Araştırmacı – Uzman (1982-1993)
3. TOBB-DEİK-Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi (2006-2008)
4. İGİAD-İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
5. KONSİAD Konya Sanayici ve İşadamları Derneği, İstişare Heyeti Üyesi
6. İYC-İlim Yayma Cemiyeti,
i. İstişare Heyeti Üyesi (2014-……)
ii. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014)
7. İstanbul Şehir Üniversitesi, Mütevelli Heyet Üyesi (2008-2015)
8. UTESAV-Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kurucular Kurulu
Üyesi.
9. Yunus Emre Vakfı, Mütevelli Heyet Üyesi (2014- ……)
10. İstanbul Darülfünun İlahiyat Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi (2013-……)
11. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (Ağustos 2015-……)
12. KİSAV-Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Mütevelli Heyet Üyesi (2013-…..)
13. TGTV-Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Yüksek İstişare Heyeti Üyesi
14. ARTİAD, Arap-Türk İşadamları Derneği, Yüksek İstişare Heyeti Üyesi
15. Bilim ve Sanat Vakfı (BSV), İstişare Heyeti Üyesi
16. SEZAM-Prof. Dr. Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi, İstişare Kurulu Üyesi
17. İKDER – İktisatçılar Derneği, İstişare Heyeti Üyesi
18. Dostlar Divanı, İstişare Heyeti Üyesi
19. 7 Hilal Gençlik Derneği, Akil İnsanlar Heyeti Üyesi
20. ASAV-Avrasya Türk Kültürü Strateji Araştırma Vakfı, Danışma Konseyi Üyesi
21. MUM-DER, Marmara Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği, İstişare Kurulu Üyesi
22. TÜRES, Türkiye Restaurant İşletmeleri Derneği, İstişare Heyeti Üyesi ( 2016 - …..)