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Ticaret Bakanlığında Ömer Bolat dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirdiği yemininin ardından yeni kabinesini duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Ticaret Bakanı olarak Prof. Dr. Ömer Bolat yer aldı. Ekonomi ve iş dünyasının yakından tanıdığı Bolat, MÜSİAD’da 7’si genel sekreterlik olmak üzere 15 yıl görev yaptı. AK Parti MKYK 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Bolat, Mayıs 2000’den bu yana Albayrak Holding’in CEO'luğunu üstleniyordu.

22:14 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yeni kabinesini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ticaret Bakanı olarak Bakanlar Kurulu'nda yer alan ismin Prof. Dr. Ömer Bolat olduğunu açıkladı.

Ekonomi ve iş dünyasının yakından tanıdığı Bolat, MÜSİAD’da 7’si genel sekreterlik olmak üzere 15 yıl görev yaptı. AK Parti MKYK 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak da görev yapan Bolat, Mayıs 2000’den bu yana Albayrak Holding’in CEO'luğunu üstleniyordu.

Ticaret Bakanı Bolat kimdir?

Prof. Dr. Ömer Bolat, 30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk-orta-ticaret lisesi tahsilini İstanbul’da Yaptı. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, uluslararası ekonomik ilişkiler bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü’nde tamamladı. Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün
yüksek lisans düzeyindeki uluslararası ekonomi ve işletme programından
mezun oldu. Yurda dönüşünde Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nden “
Avrupa Para Sistemi
” konusundaki teziyle doktora diplomasını 30 Ocak 1989’da aldı.

Askerlik görevini 1989 yılı içinde Gölcük’te yaptı. Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi, yönetim, işletme ve girişimcilik alanında Yüksek Lisans dersleri vermektedir.

İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) 1981-1993 yılları arasında uzman-araştırmacı olarak çalışmasını müteakiben, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı.
MÜSİAD Yönetim Kurulu’ndaki 15 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl Genel Başkan yardımcısı ve Nisan 2004-2008 yılları arasında 4 yıl da MÜSİAD Genel Başkanı
olarak görev yaptı.

19 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul’da MÜSİAD Genel Başkanlık görevini devretti. Bunun yanında, 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Bolat, Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda seminer, kurs ve sempozyumlara katıldı. 30 kadar rapor, kitap ve 110 civarında makalesi yayınlandı. Nisan 2007’de Küre Yayınları tarafından “
Medeniyet İdeali
” isimli, Ağustos 2009’da Hayat Yayınları tarafından
“Liderlik Gönül İşidir
” isimli iki kitabı yayınlandı. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Özel sektörde, personel taşımacılığı, inşaat, traktör üretimi, tekstil üretimi, liman işletmeciliği ve yazılı ve görsel medya sektörlerinde iştigal eden
Albayrak Holding A.Ş.’de
,
Genel Koordinatör (CEO) olarak Mayıs 2000’den bu yana iş hayatını sürdürmektedir
. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve
Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı
olarak görev yaptı. Kasım 2015’den buyana
AK Parti “Siyasi Erdem ve Etik Kurulu” Asıl Üyesi olarak görev yapmaktadır
. Halen birçok gönüllü teşekküllerde gönüllü hizmet yapmaktadır:

1. MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı (2004-2008) ve halen Yüksek İstişare Heyeti Üyesi. (1993-

2015)

2. İKV- İktisadi Kalkınma Vakfı, Araştırmacı – Uzman (1982-1993)

3. TOBB-DEİK-Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi (2006-2008)

4. İGİAD-İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

5. KONSİAD Konya Sanayici ve İşadamları Derneği, İstişare Heyeti Üyesi

6. İYC-İlim Yayma Cemiyeti,

i. İstişare Heyeti Üyesi (2014-……)

ii. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014)

7. İstanbul Şehir Üniversitesi, Mütevelli Heyet Üyesi (2008-2015)

8. UTESAV-Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kurucular Kurulu

Üyesi.

9. Yunus Emre Vakfı, Mütevelli Heyet Üyesi (2014- ……)

10. İstanbul Darülfünun İlahiyat Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi (2013-……)

11. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (Ağustos 2015-……)

12. KİSAV-Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Mütevelli Heyet Üyesi (2013-…..)

13. TGTV-Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

14. ARTİAD, Arap-Türk İşadamları Derneği, Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

15. Bilim ve Sanat Vakfı (BSV), İstişare Heyeti Üyesi

16. SEZAM-Prof. Dr. Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi, İstişare Kurulu Üyesi

17. İKDER – İktisatçılar Derneği, İstişare Heyeti Üyesi

18. Dostlar Divanı, İstişare Heyeti Üyesi

19. 7 Hilal Gençlik Derneği, Akil İnsanlar Heyeti Üyesi

20. ASAV-Avrasya Türk Kültürü Strateji Araştırma Vakfı, Danışma Konseyi Üyesi

21. MUM-DER, Marmara Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği, İstişare Kurulu Üyesi

22. TÜRES, Türkiye Restaurant İşletmeleri Derneği, İstişare Heyeti Üyesi ( 2016 - …..)


Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat: Hem okudum hem de çalıştım
Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat: Hem okudum hem de çalıştım

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, grubun Youtube kanalı için kayda alınan bir videoda küçük yaşlardan bu yana çalışma serüvenini anlattı. İş hayatını ilk olarak soğuk demircilik yapan babasının yanında tecrübe ettiğini aktaran Bolat, öğrenciyken aynı zamanda da çalıştığını söyledi. Muavinlikten pazarcılığa birçok alanda çalıştığını aktaran Bolat, üniversitedeyken profesyonel iş hayatına atıldığını ancak bir yandan akademi hayatına tüm hızla devam etmeyi de ihmal etmediğini söyledi. Bu süreçte dilin önemini fark eden Bolat, İngilizce ve Almanca'yı kendi kendine öğrendiğini belirtti. Hayata erken atılıp zorlu bir serüven yaşamış olmasına rağmen Bolat, geriye dönüp baktığında Allah'a şükrettiğini aktardı. Kendisine verilen işi layığıyla yapmak için çabaladığını ifade eden Bolat, açıklamalarına 'Önüme çıkan fırsatlar konusunda işimi doğru yapmaya çalıştım. Yaptığım işten memnuniyet duyulmasını sağlamaya çalıştım. Bunu yaptığınız zaman zaten huzurlu oluyorsunuz. Başarılı bir performans da ortaya koyarsanız herkes sizi takdir ediyor' sözleriyle son verdi.

#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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