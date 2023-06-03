Ticaret Bakanlığında Ömer Bolat dönemi

Bolat, Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda seminer, kurs ve sempozyumlara katıldı. 30 kadar rapor, kitap ve 110 civarında makalesi yayınlandı. Nisan 2007’de Küre Yayınları tarafından “

Medeniyet İdeali

” isimli, Ağustos 2009’da Hayat Yayınları tarafından

“Liderlik Gönül İşidir

” isimli iki kitabı yayınlandı. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Özel sektörde, personel taşımacılığı, inşaat, traktör üretimi, tekstil üretimi, liman işletmeciliği ve yazılı ve görsel medya sektörlerinde iştigal eden

Albayrak Holding A.Ş.’de

,

Genel Koordinatör (CEO) olarak Mayıs 2000’den bu yana iş hayatını sürdürmektedir

. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve

Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı

olarak görev yaptı. Kasım 2015’den buyana

AK Parti “Siyasi Erdem ve Etik Kurulu” Asıl Üyesi olarak görev yapmaktadır