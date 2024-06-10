Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'da kafe ve restoranlara denetim: Fırsatçılara geçit yok

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, öncelikle fiyat tarifelerinin, söz konusu iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üzerine, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.
Tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerdeki fiyat ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca, ürünlerin maliyetleri de dikkate alınarak "haksız fiyat" incelemesi de yapıldı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, incelemeler sırasında yoğun şikayet aldıkları bazı kafe ve restoranları da ayrıca denetlediklerini söyledi.
"Kurallara uyum oranı her geçen gün artıyor"
İsmail Menteşe, İstanbul'da restoran, kafe ve lokantalara yönelik gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında 1 Mayıs-31 Mayıs döneminde, 7 bin 209 işletmenin denetlendiğini, 19 bin 357 aykırılık tespit edildiğini ve 42 milyon 43 bin 404 liralık idari işlem uygulandığını bildirdi.
Vatandaşların ekonomik menfaatleri için bu tip işletmelerden hizmet almadan önce kapıya konulan listeleri kontrol etmelerini tavsiye eden Menteşe, şöyle devam etti: