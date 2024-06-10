Ticaret Bakanlığı'ndan İstanbul'da kafe ve restoranlara denetim: Fırsatçılara geçit yok

"Vatandaşlarımız herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için sipariş vermeden önce mutlaka menü istesinler ve dışarıdaki liste ile karşılaştırsınlar. Bir sıkıntı yaşamaları halinde 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı' ve e-Devlet üzerinden bize şikayette bulunabilirler. Onlar zaten bize geliyor, biz de gereğini yapıyoruz. Haksız fiyata ilişkin de sistemimiz var. Böyle bir konu olursa e-Devlet üzerinden bize ulaştırabilirler. Aldıkları ürünle ilgili karşılaştıkları sorunu yazıp, hatta fotoğrafını çekip sisteme yükleyebiliyorlar. Biz de denetimler boyunca haksız fiyat artışı yapıldığı kanaati oluşturan ürünlere ilişkin tuttuğumuz tutanakları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiyoruz. Kurul, gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra gerekli gördüğü işletmelere yaptırım uyguluyor"