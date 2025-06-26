Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde 'Küresel ticarette değişim ve Türkiye için fırsatlar' oturumu

İstanbul Fişekhane’de bugün, Ticaret Bakanlığı'nın desteği ve Albayrak Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen "Ticarette Türkiye Yüzyılı Zirvesi", Türkiye'nin ticari geleceğine yön veren isimlerle iş dünyasının önemli aktörlerini buluşturdu.





"Türkiye Yüzyılında İhracat Zirvesi" nin ikinci oturumuna Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya , Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ve ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu katılıyor.









Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya'nın açıklamaları şu şekilde;





Tedarikçi olmak için gerekli olan yatırımlara, alt yapıya, makina, ekipman sertifikası vs. yaklaşık 60 milyon TL civarında bir bütçeyi bize sundukları zaman yaklaşık yarısını ile biz destekliyoruz. Tanıtım desteklerimiz var aklınıza gelen her türlü konudan bahsediyorum. Online tanıtımlar offline desteklerimiz var. Mağaza kirasıyla beraber alıcı kredilerine şu anda alıcı durumda özellikle alıcı kediler yani müşteriye noktasında cesaretlendirmek istiyoruz. Buna dönük bir faiz desteğimiz var var yani alıcı kredilerini daha cazip hale getirebilmek için dünyadaki diğer ülkeleri arasında en düşük faiz oranı olan faiz oranında verebilmek için faiz desteği olarak veriyoruz.





Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin'in açıklamaları şöyle;





Kira masraflarını destekleyeceğiz, bu desteğimizi güçlendiriyoruz. Küresel tedarik zinciri içerisinde toplam ticaretin hızlı bir şekilde entegre olduğu ve tüketici davranışlardaki değişikliklerin de kalıcı olmasıyla çok hızlı bir büyüme ihtiyacı bunu rakamlara baktığımızda da görebiliyoruz. Bakanlığımızın genel müdürü hazırladığı e ticaretin görünümü raporuna baktığımızda 2019 2024 arasındaki dönemde yıllık bileşik büyüme oranı %85 olmuş durumda bunun içerisinde yıllık e ticaret perakende büyüme oranı %90‘ları bulmuş durumda.





E-ticaretin toplam ticaret içerisinde konumu %20'leri buldu. Dolayısıyla bu yıllara sahip baktığımızda dünyadaki artışla da paralel bir şey bu. Türkiye’de çok daha hızlı arttığını görebiliyoruz. Dolayısıyla tabii ki talep artıyor, tüketici davranışları değişiyor ama buna cevap verebilmek için e-ticaret olarak sizin bunu destekleyici yatırımları da yapmanız gerekiyor.





Türkiye’nin hem lojistik altyapısını çok güçlü olması hem coğrafi olarak beş saatlik bir uçuşla 4.2 milyar dolarlık bir ticaret yapılan bir coğrafyaya ulaşabiliyor ve 500 milyon nüfuslu bir coğrafya erişebiliyor olması Türkiye’deki bir çok sektördeki çok yüksek kaliteli üretim kapasitesinin halihazırda zaten varlığı ve Türkiye’nin diziler olsun diğer kültürel etkileşim anlamında olsun o bahsettiğimiz coğrafyada oluşturduğu yumuşak güç, 'soft power' dediğimiz Türk ürünlerine olan ilginin Türkiye etiketli ürünleri olan talebi de artırdığını da görürüz.





E-ticaret tüketicilere daha kolay erişim imkanı sağlıyor. İhracat konusunda küçük bir rakam vermem gerekirse e-ticaretin ve ihracatında tabana ve sadece büyük şehirler değil diğer şehirlere de yayıldığını da görüyoruz. Yine aynı rapordaki e-ticaret uyum endeksinde normalde İstanbul Ankara İzmir büyükşehirlerimiz önde görürüz uyum endeksinde birinci sırada İstanbul var ikinci sırada Kayseri var üçüncü sırada İzmir var dolayısıyla tabana bunu ve illerimizde de e-ticaretin ticarette çok hızlı entegre olduğunu ve buradaki fırsatların değerlendirilmesi için özellikle KOBİ’lerimize ciddi fırsat yarattığını ve bunun farkında olan tüm KOBİ'lerimizin de bu yolda adımlar attığını görüyoruz.





Pandemi işte bu fırsatların hayata geçirilmesi için hem bizler gibi şirketlere buralarda yatırım yaparak hobilerimizi bir şekilde köprü olma imkanı sağladı. Türkiye ürünlerinin bu entegrasyon hızlanmasıyla sadece bahsettiğim coğrafyada bugün itibarıyla 35 ülkede ulaştırmaktan mutluyuz. Rakam da paylaşmam gerekirse 2024 itibarıyla aracılık ettiğimiz yurt dışında satışı toplamda 1,5 milyar doları aşmış durumda. Bunun içinde tabii çok ciddi atılımlara devam edilmesi gerekiyor. Çünkü rekabet her alanda da artıyor sadece yerel rekabetçilik ile global rekabetle baş etmek zorundasınız. Bu kadar büyük bir coğrafyada faaliyet göstermeyi hedeflediğimizde vizyon olarak e-ticaretin getirdiği fırsatlar ile aynı zamanda rekabetinizi de devam ettiriyorsunuz. Bu rekabet sayısını da yükseltiyor.





Ayrıntılar gelecek...















