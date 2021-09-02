Gündem TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası Sen bizi tanıyor musun deyip sopalarla dövdüler
3. SAYFA İSTANBUL

TikTok fenomenlerinin 'laf atma' kavgası: 'Sen bizi tanıyor musun' deyip sopalarla dövdüler

Esenyurt’ta kendilerine laf atıldığını iddia eden TikTok fenomenleri, ortalığı birbirine kattı. Tartıştıkları şahıslara, "Sen bizi tanıyor musun?" diye bağıran TikTok fenomenleri, şahısları sokak ortasında sopayla dövdü. Kavga, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son buldu.

Haber Merkezi İHA
TikTok fenomenlerinin laf atma kavgası: Sen bizi tanıyor musun deyip sopalarla dövdüler
Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen TikTok fenomenlerine 2 kişi laf atınca aralarında tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada TikTok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı. Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında TikTok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti. Yaşanan o sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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Elinde bulunan boş kolilerle vatandaşların yanına gidip adres sorarken birbirlerine bantlı yapışık kolileri vatandaşların üzerine düşürüyormuş gibi gösterdi.
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Arkadaşlarının yardımıyla o anları kayıt altına alan sosyal medya fenomenine kimi vatandaşlar gülerek karşılık verirken kimileri ise sert tepki gösterdi.
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Fenomenin yaptığı şaka ve topladığı tepkiler kameraya yansıdı.
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TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka
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TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka
Title
TikTok fenomeni Semih Varol’dan Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka
TikTok uğruna: Fenomen isimden Taksim Meydanı’nda tepki çeken şaka
TikTok fenomeni Semih Varol, sosyal medya hesabında paylaşmak için arkadaşlarıyla birlikte Taksim Meydanı'nda kayıt altına aldığı şaka nedeniyle vatandaşların sert tepkisiyle karşılaştı.


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