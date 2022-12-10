Beşiktaş'taki hain terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti: Türkiye 47 şehidini anıyor

Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016 günü yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi.

Patlamalardan ilki 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.

Hedef çevik kuvvet polisleriydi

İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.

Saldırılarda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit oldu. 242 kişi de yaralandı.

TİM 47 ŞEHİTLERİ KİMLER?

O gün şehit olan TİM47 isimli çevik kuvvet timi, "TİM 47" etiketiyle her yıl sosyal medya olmak üzere birçok platformda anılıyor.

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47 TİM şehit isimleri şöyle:

Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak

Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri

Polis memuru Bora Çelik– Niğde

Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa

Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana

Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya

Polis memuru Yasin İke – Kayseri

Polis memuru Adem Serin – Gaziantep

Polis memuru Adem Oğuz – Adana

Polis memuru İlker Uylaş – Hatay

Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak

Polis memuru Okan Doğan – Malatya

Polis memuru Ali Aksoy – Manisa

Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum

Polis memuru Soner İdil – Yozgat

Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun

Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa

Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta

Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir

Polis memuru Metin Düzgün – Konya

Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya

Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya

Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara

Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat

Polis memuru Murat Yılmaz – Muş

Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir

Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt

Polis memuru Yakup Çapat – Ankara

Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa

Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa

Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa

Saldırının failleri yakalandı

Saldırıyla ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Saldırılarda kullanılan patlayıcıları İstanbul'a getiren terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı.

Terör saldırısıyla ilişkisi olan 18 şüpheli de gözaltına alındı. Teröristler ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.

Acısı hala taze

Altı yıl önce yaşananlar hafızalardan silinmedi. Şehit olanların anısını yaşatmak için şehitler anıtı inşa edildi. Ay ve yıldızı simgeleyen anıtta her yıl çeşitli anma programları düzenleniyor. Karanfiller bırakılıyor.

Şehitler için ilk tören şehitlikte yapıldı

Şehit olan polisler, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anıldı.

Anma törenine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen, ilçe ve şube emniyet müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edildi. Törenin ardından Şehitler Anıtı'na karanfil ve çiçek bırakıldı.

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"GECE YARISI ŞEHİTLİĞE GELİYORUM"

Şehitlerden Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım, "Her gün geliyorum, beyaz taşlara sarılıyorum ama ısıtamıyorum. Evlat acısı çok zor dayanamıyorum. Ben her gün buradayım. Gecenin yarısı şehitliğe geliyorum. Kadir kalkacak diye hep gelirim. Doktor yüzü bilmezdim, üzüntüden hasta oldum. Bacaklarımdan rahatsızım ama buraya gelince sanki kanat takılıyor bana uçarak geliyorum" dedi.

"ÖLÜM BİZE NE UZAK NE YAKIN"

Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşmasında görevli olduğu için Vodafone Park'a gittiğini belirten Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Komiser Şenol Kaptanoğlu ise "Bu mesleğe başlarken hiçbir arkadaşım iş anlamında yaklaşmadı. Hepsi vatanına sevdalı insanlar olarak başladı. Bir şehidimizin lafı vardı, 'Ölüm bize ne uzak ne yakın. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' demişti. Tim-47 direkt bana bağlı olduğu için hepsiyle mesai yaptım, hepsi pırlantaydı. Tam bir şehidin kusursuzluğu yönünde tarif edilebilecek insanlardı" diye konuştu.

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ŞEHİTLER ANISINA KISA FİLM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Beşiktaş Vodafone Stadı'nda, 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan emniyet mensuplarının anısına kısa film hazırlandı.

Olayın yaşandığı tarih ve saatle başlayan filmde, hain saldırı gerçekleşmemiş olsaydı normal sürecin nasıl işleyeceği anlatıldı.

Unutmadık, unutmayacağız... 🇹🇷



Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları Şâd Olsun.#10Aralık2016#Tim47ölümsüzdür pic.twitter.com/2xwIpThoIs — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) December 10, 2022

Statta oynanan maçta görevli polislerin müsabaka sonrası yaptıkları son hazırlıkların gösterildiği filmde, saldırıda hayatını kaybeden bazı polislerin kendi aralarında konuşmaları ve aileleriyle telefonla yaptıkları görüşmeleri canlandırıldı. Müsabakanın ardından emniyet müdürünün personeline teşekkür ederek istirahat etmesini söylediği anlara da filmde yer verildi.

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Kısa filmin sonunda ise "Saat 22.29'da hain terör saldırısı gerçekleşmeseydi hayat her zamanki gibi akacaktı. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz! Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Unutmadık, unutmayacağız" ifadeleri yer aldı.

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