Beşiktaş'taki hain terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti: Türkiye 47 şehidini anıyor

Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016 günü yapılan lig maçının ardından karşılaşmanın oynandığı Vodafone Arena Stadı yakınlarında 45 saniye arayla iki patlama meydana geldi.
Patlamalardan ilki 22.29'da yaşandı ve stadın güney tarafındaki ana cadde üzerinde bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildi.
Hedef çevik kuvvet polisleriydi
İkincisi ise Maçka Parkı'nda toplanan maçta görevli çevik kuvvet polislerinin arasına girmeye çalışan bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcı düzeneği patlatmasıyla yaşandı.
Saldırılarda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit oldu. 242 kişi de yaralandı.
TİM 47 ŞEHİTLERİ KİMLER?
O gün şehit olan TİM47 isimli çevik kuvvet timi, "TİM 47" etiketiyle her yıl sosyal medya olmak üzere birçok platformda anılıyor.
47 TİM şehit isimleri şöyle:
- Sınıf Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu – Zonguldak
- Emniyet Amiri Kadir Yıldırım -Kayseri
- Polis memuru Bora Çelik– Niğde
- Polis memuru Hüseyin Akyüz– Bursa
- Polis memuru Mehmet Atıcı- Adana
- Polis memuru Nazif Emre Horoz- Konya
- Polis memuru Yasin İke – Kayseri
- Polis memuru Adem Serin – Gaziantep
- Polis memuru Adem Oğuz – Adana
- Polis memuru İlker Uylaş – Hatay
- Polis memuru Hasan Bilgin -Zonguldak
- Polis memuru Okan Doğan – Malatya
- Polis memuru Ali Aksoy – Manisa
- Polis memuru Mehmet Zengin – Çorum
- Polis memuru Soner İdil – Yozgat
- Polis memuru Mustafa Öztürk – Samsun
- Polis memuru Süleyman Sorkut – Şanlıurfa
- Polis memuru Durmuş Öcal – Isparta
- Polis memuru Hüseyin Dalgılıç – İzmir
- Polis memuru Metin Düzgün – Konya
- Polis memuru Hamdi Dikmen – Malatya
- Polis memuru Oğuzhan Duyar – Konya
- Polis memuru Çetin Sarıkaya – Ankara
- Polis memuru Mustafa Kemal Devrilmez – Yozgat
- Polis memuru Murat Yılmaz – Muş
- Polis memuru Uğur Ürker – Eskişehir
- Polis memuru Hamit Şahin – Bayburt
- Polis memuru Yakup Çapat – Ankara
- Polis memuru – Enes Çiçek Şanlıurfa
- Polis memuru – Mehmet Taş Şanlıurfa
- Polis memuru – Halil Usta Şanlıurfa
Saldırının failleri yakalandı
Saldırıyla ilgili soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Saldırılarda kullanılan patlayıcıları İstanbul'a getiren terörist, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakalandı.
Terör saldırısıyla ilişkisi olan 18 şüpheli de gözaltına alındı. Teröristler ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırıldı.
Acısı hala taze
Altı yıl önce yaşananlar hafızalardan silinmedi. Şehit olanların anısını yaşatmak için şehitler anıtı inşa edildi. Ay ve yıldızı simgeleyen anıtta her yıl çeşitli anma programları düzenleniyor. Karanfiller bırakılıyor.
Şehitler için ilk tören şehitlikte yapıldı
Şehit olan polisler, Edirnekapı Polis Şehitliği'nde anıldı.
Anma törenine İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Özmen, ilçe ve şube emniyet müdürleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitler için Kuran'ı Kerim okunup dua edildi. Törenin ardından Şehitler Anıtı'na karanfil ve çiçek bırakıldı.
"GECE YARISI ŞEHİTLİĞE GELİYORUM"
Şehitlerden Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın annesi Müjgan Yıldırım, "Her gün geliyorum, beyaz taşlara sarılıyorum ama ısıtamıyorum. Evlat acısı çok zor dayanamıyorum. Ben her gün buradayım. Gecenin yarısı şehitliğe geliyorum. Kadir kalkacak diye hep gelirim. Doktor yüzü bilmezdim, üzüntüden hasta oldum. Bacaklarımdan rahatsızım ama buraya gelince sanki kanat takılıyor bana uçarak geliyorum" dedi.
"ÖLÜM BİZE NE UZAK NE YAKIN"
Beşiktaş ile Bursaspor karşılaşmasında görevli olduğu için Vodafone Park'a gittiğini belirten Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Gazi Komiser Şenol Kaptanoğlu ise "Bu mesleğe başlarken hiçbir arkadaşım iş anlamında yaklaşmadı. Hepsi vatanına sevdalı insanlar olarak başladı. Bir şehidimizin lafı vardı, 'Ölüm bize ne uzak ne yakın. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm' demişti. Tim-47 direkt bana bağlı olduğu için hepsiyle mesai yaptım, hepsi pırlantaydı. Tam bir şehidin kusursuzluğu yönünde tarif edilebilecek insanlardı" diye konuştu.
ŞEHİTLER ANISINA KISA FİLM
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Beşiktaş Vodafone Stadı'nda, 10 Aralık 2016'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan emniyet mensuplarının anısına kısa film hazırlandı.
Olayın yaşandığı tarih ve saatle başlayan filmde, hain saldırı gerçekleşmemiş olsaydı normal sürecin nasıl işleyeceği anlatıldı.
Unutmadık, unutmayacağız... 🇹🇷
Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları Şâd Olsun.#10Aralık2016#Tim47ölümsüzdür pic.twitter.com/2xwIpThoIs
Unutmadık, unutmayacağız... 🇹🇷
Statta oynanan maçta görevli polislerin müsabaka sonrası yaptıkları son hazırlıkların gösterildiği filmde, saldırıda hayatını kaybeden bazı polislerin kendi aralarında konuşmaları ve aileleriyle telefonla yaptıkları görüşmeleri canlandırıldı. Müsabakanın ardından emniyet müdürünün personeline teşekkür ederek istirahat etmesini söylediği anlara da filmde yer verildi.
Kısa filmin sonunda ise "Saat 22.29'da hain terör saldırısı gerçekleşmeseydi hayat her zamanki gibi akacaktı. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz! Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Unutmadık, unutmayacağız" ifadeleri yer aldı.