Gündem TIRla otomobil çarpıştı Baba ile oğlu can verdi
ŞANLIURFA

TIR’la otomobil çarpıştı: Baba ile oğlu can verdi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile babası Hüseyin Aslanparçası yaşamını yitirdi. Baba ve oğlunun cenazeleri, morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hilvan yönüne giden Eyüp Aslanparçası yönetimindeki 24 EC 752 plakalı otomobil, kavşakta İbrahim Halil Nazlı yönetimindeki 63 EY 063 plakalı TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Eyüp Aslanparçası ile yanındaki babası Hüseyin Aslanparçası yaralandı.

Feci şekilde can verdi
GÜNDEM
Feci şekilde can verdi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baba ve oğlunun cenazeleri, morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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