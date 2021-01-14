TIR’la otomobil çarpıştı: Baba ile oğlu can verdi

Ekonomi

Türkiye’nin vitrinini işliyoruz

Her zaman farklılığa odaklandığının altını çizen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Bizde pes etme kavramı yok, inandığım şeyi başarmak için sonuna kadar giderim. Çünkü bizim işimizin geri dönüşü yok. Başladığımızda bir imza projesi çıkarmamız gerekiyor” dedi.