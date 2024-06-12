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Tiyatro oyuncusu Demet Ersoy otelin terasından düşüp hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, Muğla'da kaldığı otelin terasından düşerek hayatını kaybetti. Ersoy'un, otelin ikinci katındaki terasta arkadaşları ile alkol aldığı, dengesini kaybedip, yaklaşık yedi metre yükseklikten düştüğü iddia edildi.

19:12 - 12/06/2024 Çarşamba
DHA
Tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy hayatını kaybetti.
Tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy hayatını kaybetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin ikinci katındaki terastan düşen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy (48), hayatını kaybetti.

Olay, saat 05.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi Ilgın Sokak'taki bir otelde meydana geldi.

İddiaya göre, otelin 2'nci katındaki terasta arkadaşları V.A.G. ve E.C.O. ile içki içen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk annesi Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ersoy'un cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, iş görüşmesi yapmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara'dan Bodrum'a geldiği öğrenilen Ersoy'un ölümüyle ilgili inceleme başlattı.



#Demet Ersoy
#Muğla
#Bodrum
#Kumbahçe Mahallesi
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