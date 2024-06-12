Murat Soydan hayatını kaybetti

Rol aldığı çok sayıda filmle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren oyuncu Murat Soydan, 83 yaşında hayata veda etti. Soydan'ın vefat haberini duyuran kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Oyuncunun eşi Uğurgül Soydan ise acısını, "Çok değerli 43 yıllık eşim Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan’ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940’ta Üsküdar’da doğdu. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü bitirdi. 1966’da Perde Dergisi’nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinema kariyerine başladı. Kamera karşısına ilk kez 1966’da 'Kolsuz Kahraman' ile geçen Murat Soydan, 200’e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de rol alan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. Sinema hayatına 1966 yılında, Nejat Saydam’ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970’li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit’le başrolü paylaştı.