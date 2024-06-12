|
Hayat

Murat Soydan hayatını kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden oyuncu Murat Soydan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Soydan'ın vefat haberini kızı Mehveş Soydan, “Canım babamı kaybettik” sözleriyle duyurdu.

04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:16 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Murat Soydan.
Murat Soydan.

Rol aldığı çok sayıda filmle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren oyuncu Murat Soydan, 83 yaşında hayata veda etti. Soydan'ın vefat haberini duyuran kızı Mehveş Soydan, "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Oyuncunun eşi Uğurgül Soydan ise acısını, "Çok değerli 43 yıllık eşim Türk sinemasının kıymetli sanatçısı Murat Soydan’ı kaybettik. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

YARIŞMAYI KAZANDI

Gerçek adı Rüçhan Tercan olan usta oyuncu Murat Soydan, 2 Ekim 1940’ta Üsküdar’da doğdu. İktisadi İlimler Akademisi’nde okurken bir yandan da İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nü bitirdi. 1966’da Perde Dergisi’nin açtığı yarışmayı Tanju Korel ile birlikte kazanarak sinema kariyerine başladı. Kamera karşısına ilk kez 1966’da 'Kolsuz Kahraman' ile geçen Murat Soydan, 200’e yakın filmde rol aldı. Dizi filmlerde de rol alan sanatçı, bir dönem Sinema Oyuncuları Derneği başkanlığı yaptı. Sinema hayatına 1966 yılında, Nejat Saydam’ın çektiği Kolsuz Kahraman adlı filmle başladı. Filmin kadrosunda Cüneyt Arkın, Fatma Girik ve Suzan Avcı da vardı. 1970’li yılların jön oyuncularından olan Murat Soydan, birçok filmde Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit’le başrolü paylaştı.



#Vefat
#Murat Soydan
#Aktüel
#Oyuncu
#Sinema
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024