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TMSF: Yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkimiz yok

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF), yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan “TMSF yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. TMSF’nin yurt dışına çıkış yasağı koyma veya yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi Bankacılık Kanunu’nda bulunmakta iken, bu hüküm 2007 yılında Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir" denildi.

17:27 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TMSF

TMSF

Bazı basın yayın organlarında yer alan "TMSF yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı" iddiasına Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yanıt geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Anayasa Mahkemesi, 2007 yılında, mahkeme kararı olmadan vergi borcu ve TMSF’ye borcu olanlara yurt dışına çıkış yasağı konulamayacağına karar vermiştir.

Bazı basın yayın organlarında yer alan “TMSF yurt dışına çıkış yasağını apar topar kaldırdı” iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

TMSF’nin yurt dışına çıkış yasağı koyma veya yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkisi Bankacılık Kanunu’nda bulunmakta iken, bu hüküm 2007 yılında Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmiştir.

TMSF’nin tahsilat uygulamalarını düzenleyen “Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsile İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” güncellenmiş olup kanun maddesi iptal olduğundan kadük olan madde yönetmelikten çıkarılmıştır.

Böylece söz konusu Tahsilat Yönetmeliği; Anayasa Mahkemesi kararı çerçevesinde, kanun ile uyumlu hale getirilmiştir."


#TMSF
#Anayasa Mahkemesi
#Yurt dışına çıkış yasağı
11 dakika önce
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TMSF: Yurt dışına çıkış yasağını kaldırma yetkimiz yok
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