|
Gündem

TMSF Fon Kurulu maaşlarını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlara yardım için düzenlenen çalışmalara, TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri de birer maaşlarını bağışlayarak katıldı.

15:06 . 13/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve yönetimindeki şirketlerin depremzedelere yönelik yardım çalışmaları devam ederken, TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri de birer maaşlarını AFAD’a bağışlayarak TMSF çalışanlarının da katılacağı kampanyayı başlattılar.

TMSF Fon Kurulu, yaraların el birliği ile biran evvel sarılması için azami gayret ve çaba içinde çalışmalara devam edileceğini vurgulayarak bütün TMSF çalışanlarını da imkânları nisbetinde kampanyaya katkı vermeye davet etti.




#TMSF
#Deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
default-profile-img
TMSF Fon Kurulu maaşlarını depremzedelere bağışladı
Deprem bölgesindeki YOL TV ekibinin keyfi yerinde: Kahkahalar havada uçuştu
Depremzedeler için Bakara Suresi’ni okudu
TOKİ konutları dimdik ayakta: 7.7’lik felaketle yerle bir olan binaların arasında hiçbiri hasar almadı
Osmaniye'de duygulandıran görüntü: Müezzin camide ezan okuyamayınca polisler harekete geçti
Kızılay’ın psikososyal destek ekipleri bölgede psikolojik ilk yardım veriyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.