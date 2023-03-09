TMSF'ye borç ödeme ve mal bildirim süresi uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre TMSF alacaklarının tahsilinde 7 gün olan borç ödeme ve mal bildirim süreleri 15 güne çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre TMSF alacaklarının tahsilinde 7 gün olan borç ödeme ve mal bildirim süreleri 15 güne çıkarıldı.

Düzenlemeyle ayrıca finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununun 50/A maddesinde yer alan ve bankacılık kanununun ilgili maddelerine yaptığı atıf kapsamında takip edilen alacaklar ile aynı kanunun geçici 9. maddesi kapsamındaki görev ve yetkileri çerçevesinde oluşan alacaklar, TMSF'nin, amme alacaklarının tahsil usulü kanunu kapsamındaki alacakları kapsamına eklendi.