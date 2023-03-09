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Ekonomi

TMSF'ye borç ödeme ve mal bildirim süresi uzatıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) alacaklarının tahsilinde, borç ödeme ve mal bildirim süreleri 15 güne çıkarıldı.

12:14 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gelirleri ile alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin esaslarda düzenlemeler yapıldı.


Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre TMSF alacaklarının tahsilinde 7 gün olan borç ödeme ve mal bildirim süreleri 15 güne çıkarıldı.

Yönetmelikle, TMSF'nin alacaklarına yönelik olarak düzenlenebilecek anlaşmada alınacak tedbirler arasında sayılan yurt dışına çıkış tahdidi madde metninden çıkarıldı.


Düzenlemeyle ayrıca finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununun 50/A maddesinde yer alan ve bankacılık kanununun ilgili maddelerine yaptığı atıf kapsamında takip edilen alacaklar ile aynı kanunun geçici 9. maddesi kapsamındaki görev ve yetkileri çerçevesinde oluşan alacaklar, TMSF'nin, amme alacaklarının tahsil usulü kanunu kapsamındaki alacakları kapsamına eklendi.





#Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
#TMSF
#Borç ödeme süresi
1 saat önce
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TMSF'ye borç ödeme ve mal bildirim süresi uzatıldı
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