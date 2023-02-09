TMSF: Bütün şirketleriyle deprem bölgesinde

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası bölgeye yardımlarının kesintisiz olarak gönderildiğini bildirdi.

TMSF'nin yaptığı basın açıklamasında, "Kurumumuz ve kurum yönetimindeki şirketlerimizden deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek olmak üzere, ilk günden itibaren AFAD ve KIZILAY iş birliğiyle çalışmalara başlanılmıştır. Yardım faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmekte olup ayrıca nakdi olarak AFAD’a 102 milyon Türk Lirası yardımda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

"KOZA ATIN MADENCİLERİ ARAMA KURTARMA EKİBİNDE"

TMSF, yaptığı açıklamada bünyesindeki şirketlerin bölgeye seferber olduğunu da belirtti. Açıklamada, "Öncelikle Koza Altın bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli madencilerimizden arama-kurtarma ekip ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Aydınlı Grup bünyesindeki şirketlerden kadın, erkek ve çocuklar için başta kışlık kıyafet, mont, kaban, kazak, eldiven, bere, termal içlik gibi yaklaşık 120 bin adet ihtiyaç malzemesi gönderilmiştir. Erciyes Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerden toplamı 60 bin adedi bulan yatak, yorgan, yastık, battaniye ve ısıtıcı bölgeye intikal ettirilmiştir. Naksan Holding bünyesindeki iki fabrika, çalışan ve yakınlarından oluşan yaklaşık 1500 depremzede barındırmaktadır. Barınma ve ihtiyaç malzemelerinin korunması amacıyla branda ve çadır kentlerde zemin soğuğunu kesmek için kullanılacak halılar AFAD’a teslim edilmiştir" denildi.

DÖRT SEYYAR MUTFAKTA 40 BİN KİŞİLİK YEMEK

Deprem bölgesine sadece nakdi yardım göndermediklerini paylaşan TMSF, sahada kullanacak araç gereçleri ve gıda yardımının da ulaştırıldığını belirtti. TMSF'nin açıklamasının devamı şöyle: