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TMSF’ye geçti yüzde 410 büyüdü

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen ve eski adı Boydak Holding olan Erciyes Anadolu Holding, 2016-2022 yıllarında yüzde 410 büyüme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TMSF’ye geçti yüzde 410 büyüdü
Erciyes Holding

İstikbal, Bellona ve Mondi gibi mobilya markalarını bünyesinde bulunduran Boydak Holding, FETÖ tutuklamaları sebebiyle 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilmeye başlandı. TMSF’ye geçtikten sonra ismi Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirilen grup 2016-2022 yılları arasında yüzde 410 oranında büyüme gerçekleştirdi. Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Alpaslan Baki Ertekin, holdingin 6 şirketinin İSO 500'de yer aldığını söyledi.

14 BİN ÇALIŞANI VAR

Holdingde yaklaşık 14 bin kişinin çalıştığını anlatan Ertekin, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti. Mobilya, tekstil, kablo, sünger ve enerji gibi alanlarda yatırımlar yapıldığına dikkati çeken Ertekin, Türkiye'ye döviz kazandırmaya devam ettiklerini vurguladı. Son 2,5 yıldır HES kablo ile hurda bakır kullanmaya başladıklarına değinen Ertekin, "Biz geçen sene kullandığımız bakırın yüzde 70'ini hurdadan elde ettik. Yani Türkiye'nin çöpünü, hurdacıların topladıkları bakırı tesisimizde işledik. 140 milyon dolara ithal edilecek malı hurdacılardan aldık" diye konuştu. Ertekin, 3,5 yılda Rüzgar Enerji Santrali (RES), Güneş Enerji Santrali (GES) ve alınan lisanslarla holdingin değerini 1 milyar dolar artırdıklarını ve büyümeye de hızla devam edeceklerini ifade etti.

Alpaslan Baki Ertekin
Alpaslan Baki Ertekin

2.5 MİLYAR TL YATIRIM HEDEFİ

Enerji yatırımı konusunda önemli işlere imza attıklarını belirten Ertekin, şunları kaydetti: "2017 yılında 252 milyon, 2018'de 167 milyon, 2019'da 335 milyon, 2020'de 863 milyon, 2021'de 2 milyar 914 milyon liralık yatırım yaptık. 2022'de 2 milyar 500 milyon liralık yatırımı hedefliyoruz. Holdingi devraldığımız 2016 yılında 6 milyar 563 milyon lira ile başladık. 2021 yılında 20 milyar 851 milyona gelmişiz. 2022 yılı sonu tahminimiz 33 milyar 523 milyon lira. Yani 2016-2022 yılları arasında yüzde 410 büyüme olmuş. Başka bir holdingin büyümesi bu rakamın yanına bile yaklaşamaz. Bize en çok yaklaşabilen yüzde 357'de kalmış."

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