Gündem TOGG için ortak adımlar masada Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü
ANKARA

TOGG için ortak adımlar masada: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile yaptığı görüşmede farklı alanlarda iş birliği ve Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG için ortak adımlar masada: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü
TOGG

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındığının keydediliği açıklamada, elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu belirtildi.

YERLİ OTOMOBİL MASAYA YATIRILDI

Uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımların da değerlendirildiği görüşmede, Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı.

Video konferansta, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.

TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecana neden oldu: İlçe halkı tarafından sevinçle karşılandı
FOTOĞRAF 10
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Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulan ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yerli otomobil fabrikasının üretim bandından yeni görüntüler yayınlandı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, otomobilin üretim aşamaları ve fabrika içinden görüntüler yer aldı.
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2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişine başlanan tesiste, hat montajının 2021’in üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklanmıştı. 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik’te üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin yapılması planlanıyor. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi.
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TOGG’un resmi hesabından yapılan yeni paylaşım, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. TOGG fabrikasının istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getiren ilçe esnafından Cafer Çevik, “En azından ülke ekonomisine katkısı olur. Gemlik için büyük bir nimettir. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Gemlik’teki işsizlik otomatikman çözülür. Bu sadece Gemlik’le de alakalı değil. Çevre ilçeler ve Bursa merkez için de geçerli. Faydası olacağını düşünüyorum” dedi.
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Fabrikada istihdam edilecek kişilerin öncelikle Gemlik’ten seçilmesini beklediklerini belirten Göksel Kanyılmaz ise, “Hayırlı uğurlu olsun. İş imkanı için Gemlik’teki işsizlere iş imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bursa’dan daha çok talep olmazsa Gemlik’teki işsizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.<br>
Title
Bursa’nın Gemlik ilçesine kurulan ve temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yerli otomobil fabrikasının üretim bandından yeni görüntüler yayınlandı. TOGG’un resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, otomobilin üretim aşamaları ve fabrika içinden görüntüler yer aldı.
Title
2020 yılının son çeyreğinde ekipman siparişine başlanan tesiste, hat montajının 2021’in üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklanmıştı. 2022 yılının sonunda banttan inecek aracın bataryası da Gemlik’te üretilecek. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet otomobil üretiminin yapılması planlanıyor. Fabrika inşaatının son hali ise dronla havadan görüntülendi.
Title
TOGG’un resmi hesabından yapılan yeni paylaşım, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. TOGG fabrikasının istihdama büyük katkı sağlayacağını dile getiren ilçe esnafından Cafer Çevik, “En azından ülke ekonomisine katkısı olur. Gemlik için büyük bir nimettir. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Gemlik’teki işsizlik otomatikman çözülür. Bu sadece Gemlik’le de alakalı değil. Çevre ilçeler ve Bursa merkez için de geçerli. Faydası olacağını düşünüyorum” dedi.
Title
Fabrikada istihdam edilecek kişilerin öncelikle Gemlik’ten seçilmesini beklediklerini belirten Göksel Kanyılmaz ise, “Hayırlı uğurlu olsun. İş imkanı için Gemlik’teki işsizlere iş imkanı sağlar diye düşünüyorum. Bursa’dan daha çok talep olmazsa Gemlik’teki işsizler için çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Title
Title
TOGG'dan yapılan yeni paylaşım heyecana neden oldu: İlçe halkı tarafından sevinçle karşılandı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobil üretiminden yeni görüntüler paylaştı. TOGG'un resmi sosyal medya hesabından yapılan, “Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" paylaşımı, ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı. Öte yandan TOGG inşaatının son hali, dronla havadan görüntülendi.

BEŞTEPE’DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Musk, 2017 yılında ise Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elon Musk’ın Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirtmişti.

Erdoğan ile Musk, 2017’de Ankara’da yüz yüze görüşmüştü.
Erdoğan ile Musk, 2017’de Ankara’da yüz yüze görüşmüştü.

Kalın, bunların ayrıca otomobil ve Tesla konularında konuşulduğunu da ifade etmişti. Erdoğan da görüşmeyle ilgili “Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki herşey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar” ifadelerini kullanmıştı. Bu görüşmenin ardından 28 Ocak 2021 yılında Erdoğan, Musk ile telefonda görüşmüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TOGG heyetiyle görüştü
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