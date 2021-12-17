TOGG için ortak adımlar masada: Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tesla ve SpaceX’in Kurucusu Elon Musk ile yaptığı görüşmede farklı alanlarda iş birliği ve Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Türkiye’deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındığının keydediliği açıklamada, elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konularının da konuşulduğu belirtildi.
YERLİ OTOMOBİL MASAYA YATIRILDI
Uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımların da değerlendirildiği görüşmede, Türkiye’nin yerli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryaları konusunda atılabilecek ortak adımlar masaya yatırıldı.
Video konferansta, Türkiye’nin SpaceX aracılığıyla ocak ayında uzaya fırlattığı TÜRKSAT 5-A uydusunun ardından TÜRKSAT 5-B uydusunun uzaya fırlatılma süreci de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yaptığı diğer çalışmalara da dikkat çekti.
Musk, 2017 yılında ise Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Elon Musk’ın Türkiye’ye Türksat 5A-5B uydularının uzaya fırlatılması bağlamında geldiğini belirtmişti.
Kalın, bunların ayrıca otomobil ve Tesla konularında konuşulduğunu da ifade etmişti. Erdoğan da görüşmeyle ilgili “Yüksek teknoloji alanındaki özgün yatırımları ile tüm dünyada dikkat çeken Elon Musk ile bir görüşmem oldu. Baktım çok heyecanlı. Kendisinin vizyonunu, hayallerini bizzat ağzından dinleme imkanım oldu. Gördüm ki herşey bir hayal ile başlıyor. Eğer hayal olmazsa ondan sonra bunu gerçekleştirebilmek mümkün değil. İnsan hayal kurduğu müddetçe yaşar” ifadelerini kullanmıştı. Bu görüşmenin ardından 28 Ocak 2021 yılında Erdoğan, Musk ile telefonda görüşmüştü.