Togg için "Yapılamaz, satılamaz" diyen muhalefet satışa çıkınca üç maymunu oynamaya başladı

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg için ön sipariş başladı. T10X modeli için ön sipariş açılan Togg’a ilk 4 saatte rekor seviyede başvuru yapıldı. Tüm Türkiye’nin ve dünyanın ilgisini toplayan Togg’a övgü yağdı. Sosyal medyada gündemden düşmeyen Togg için muhalefet tarafı ise tek bir paylaşım yapmadı.





"Yapılamaz, satılamaz" demişti

Togg’un yapılacağı bildirilen zamanlarda “Otomobil yapıyorlarmış. Hani nerede? Milleti kandırıyorlar” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda, “Yapılamaz, satılamaz” gibi söylemlerle de Togg’un yapılacağına hiçbir zaman inanmadığını belirtmişti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu yanıldığını söylemek bir yana tebrik bile etmedi. Öte yandan muhalefet tarafından da Togg için hiçbir paylaşım yapılmadı.











