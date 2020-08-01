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Gündem 100 yaşındaki Rukkiye Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı Tereyağ yerine don yağı tercih ediyor
TOKAT

Tokat haberleri: 100 yaşındaki Rukkiye Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı: Tereyağ yerine don yağı tercih ediyor

100 yaşındaki Rukkiye Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı: Tereyağ yerine don yağı tercih ediyor

Tokat'ta yaşayan 100 yaşındaki Rukiye Yalınalp'in doğum tarihi, Hicri takvime göre 1339 olarak gözüküyor. 1920 doğumlu olan Yalınalp'in, çocuklarının torunları da dahil toplam 60 torunu bulunuyor. Sağlıklı beslendiğini belirten Yalınalp, tuzsuz yağı sevmediğini, tereyağı yerine ise don yağını tercih ettiğini dile getirdi. Yalınalp'in torunu Musa Bal, "Yemeğini yiyor. Lavaboya gidiyor. Burada geziyor. Sağlık durumu da gayet iyi. Görenler ise çok şaşırıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
100 yaşındaki Rukkiye Yalınalp
100 yaşındaki Rukkiye Yalınalp

Tokat'ta kızı ve damadı ile kalan 100 yaşındaki Rukkiye Yalınalp'in doğum tarihi, Hicri takvime göre 1339 olarak gözüküyor.

Merkeze bağlı Yelpe köyünde yaşayan Yalınalp'in 6 çocuğu var.

Miladi takvime göre 1920 doğumlu olan Yalınalp'in, çocuklarının torunları da dahil toplam 60 torunu bulunuyor.

2000 yılında eşi Celal Yalınalp'i 81 yaşında kaybeden Yalınalp, kızı Fadime ve damadı Hayri Balı ile birlikte kalıyor. Yalınalp, uzun yaşamını sağlıklı ve doğal beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.

"TEREYAĞI DEĞİL, DON YAĞI YEDİM"

Gençliğinde çok çalışkan olduğunu söyleyen Rukkiye Yalınalp, "Eskiden yiğit idim, gece-gündüz çalışırdım, iyi beslenirdim. Tuzsuz yağa hiç elimi batırmadım. Tuzlu yağ ile yemeklerimi yaparım, yerim. Tuzsuz yağı tövbeler olsun yemem. Bolca kelle ve düğün çorbaları içtim. Ben her şeyi severim. Hiçbir şeyi ayırt etmem. Şimdiye kadar hiç tereyağı yemedim. Hep don yağı (hayvanlardaki iç yağı) yedim. Yoğurt ve peynir yerdim. Ben hiç hasta olup yatağa düşmedim. Hayatımda bir kere hastaneye gittim." dedi.

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HAYAT
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100 yaşındaki Rukkiye Yalınalp ve torunu

"SERİN YERİ VE SOĞUK SUYU SEVER"

Rukkiye Yalınalp'ın damadı Hayri Bal, "Özellikle don yağını çok sever. Hayatı hep onunla geçmiştir. Hazır tuzsuz yağlardan hiçbir zaman yememiştir. Çorba ve doğal besinlerle beslenir. Hastaneye bir sefer götürdüm. Hayatında üzerine yorgan atmamıştır. Nerede soğuk ve serin yer varsa orada yatar. Soğuk suyu çok sever. İçtiği su mutlaka buzlu olacak." diye konuştu.

"GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR"

Torunu Musa Bal ise, "Ninem hep yoğurt ve don yağı yemiş. Kimliğinde 1339 yazıyor. Hesaplıyorlar 100'lü yaşlara denk geliyor. Çok sağlam. Yemeğini yiyor. Lavaboya gidiyor. Burada geziyor. Sağlık durumu da gayet iyi. Görenler ise çok şaşırıyor. 11 çocuğu olmuş 5 tanesi vefat etmiş, 6 tanesi ise sağ. Toplamda 60 torunu var." dedi.

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