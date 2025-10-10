Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tokat
Tokat Havalimanı 9 ayda 129 bin yolcuya hizmet verdi

Tokat Havalimanı 9 ayda 129 bin yolcuya hizmet verdi

16:3010/10/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Tokat Havalimanı’nda eylül ayında 16 bin 236 yolcuya hizmet verilirken, yılın ilk dokuz ayında toplam yolcu sayısı 129 bini aştı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı’nın 2025 yılı Eylül ayına ait hava yolu istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Eylül ayında Tokat Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 16 bin 236 olarak gerçekleşti.


Aynı dönemde 242 uçak iniş-kalkış yaparken toplam 137 ton yük (kargo, posta ve bagaj) taşındı. Yılın ilk 9 aylık dönemini kapsayan (Ocak-Eylül) istatistiklerde ise Tokat Havalimanı’ndan 129 bin 473 yolcu hizmet aldı.


Uçak trafiği bin 486’ya, yük trafiği ise bin 144 tona ulaştı.




#tokat havalimanı
#uçuş
#uçak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sürücü belgesi yenileme için son gün yaklaşıyor! Ehliyet yenileme işlemi zamana kadar yapılacak?