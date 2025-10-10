Tokat Havalimanı 9 ayda 129 bin yolcuya hizmet verdi

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Tokat Havalimanı’nın 2025 yılı Eylül ayına ait hava yolu istatistiklerini açıkladı. Açıklamaya göre, Eylül ayında Tokat Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 16 bin 236 olarak gerçekleşti.





Aynı dönemde 242 uçak iniş-kalkış yaparken toplam 137 ton yük (kargo, posta ve bagaj) taşındı. Yılın ilk 9 aylık dönemini kapsayan (Ocak-Eylül) istatistiklerde ise Tokat Havalimanı’ndan 129 bin 473 yolcu hizmet aldı.





Uçak trafiği bin 486’ya, yük trafiği ise bin 144 tona ulaştı.











