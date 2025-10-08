Yeni Şafak
"Dünyanın En İyi Havalimanı" unvanı yeniden İstanbul Havalimanı'nın

11:318/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
İstanbul Havalimanı bir kez daha "Dünyanın En İyisi" seçildi

New York merkezli yayıncılık devi Condé Nast Traveler’ın okuyucuları, İGA İstanbul Havalimanı’nı iki yıl üst üste "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçti.

116 yıllık tarihe sahip New York merkezli yayın grubu Condé Nast’ın lüks seyahat dergisi Condé Nast Traveler tarafından düzenlenen "Okuyucuların Seçimi" anketine katılan yüz binlerce seyahat severin oylarıyla belirlenen listede İGA İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ardından 2025’te de zirveye yerleşti.

İstanbul Havalimanı’nı ikinci sıradan Singapur merkezli Changi Havalimanı (SIN) takip ederken, üçüncü sırada Katar’da bulunan Hamad Uluslararası Havalimanı (DOH) yer aldı. Travel + Leisure dergisi tarafından da 2 yıl üst üste "Dünyanın En iyi Havalimanı" seçilen İGA İstanbul Havalimanı, küresel ölçekteki başarısını bir kez daha ortaya koydu.

"Dünyanın en iyi havalimanı olarak seçilmek, yalnızca altyapımıza değil, insan kaynağımıza ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önemin de kanıtıdır"

İGA’nın başarısı hakkında görüşlerini dile getiren İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen,
"Condé Nast Traveler’ın seyahat konusunda tecrübeli ve titiz okuyucularından gelen bu takdir, yolcu deneyimine olan hassasiyetimizin ve özenle yürüttüğümüz çalışmalarımızın hizmet kalitesinin en güzel göstergesidir. Dünyanın en iyi havalimanı olarak seçilmek, yalnızca altyapımıza değil, insan kaynağımıza ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önemin de kanıtıdır. Bu başarının havacılık operasyonlarımızın yanı sıra tüm çalışma alanlarımızda odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik ve yenilikçilik yolculuğumuzda attığımız doğru adımların ve misafirlerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olduğuna inanıyorum. Misafirlerimizin beklentilerini aşmayı, onların güven ve konforunu en üst düzeyde tutmayı sürdürmeye devam edeceğiz"
dedi.



