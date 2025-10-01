Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sabiha Gökçen Havalimanı yaz sezonunu rekorlarla noktaladı

Sabiha Gökçen Havalimanı yaz sezonunu rekorlarla noktaladı

16:211/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yaz sezonunu rekorlarla kapattı
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yaz sezonunu rekorlarla kapattı

Ağustos ayında tarihi bir rekorla tüm zamanların en iyi aylık performansını sergileyen İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2 milyon 114 bin 900 iç hat, 2 milyon 584 bin 418 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 4 milyon 699 bin 318 yolcuyu ağırladı.

Ağustos ayında sergilenen bir başka başarı ise Avrupa havalimanları arasında kaydedildi.

Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Ağustos 2025 Havalimanı Trafik Raporu’na göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artış sağlayarak, 40 milyon üzeri yolcu kapasitesi olan "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Hızlı büyüme ivmesi yakalayan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yıla göre yüzde 13,3 artış yakalayarak, Avrupa’da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu.

ISG, Avrupa havalimanları arasında gösterdiği performansla 2025 Ocak-Ağustos döneminde de toplam 31,2 milyon yolcu sayısına ulaşarak, yolcu trafiğinde Avrupa’da 9. sırada yer aldı.

Bugün 53 ülkede 39 iç hat, 110 dış hat olmak üzere toplam 149 destinasyonu bağlayan ISG, İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük "giriş" ve "bağlantı" noktalarından biri olarak milyonlarca yolcunun seyahat deneyimine kolaylık ve konfor kazandırmak için çalışıyor.



#Sabiha Gökçen Havalimanı
#yaz sezonu
#yolcu sayısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası’ndan kredi kartı faizlerinde sürpriz indirim: Kredi kartı faiz oranları kaç oldu, ne kadar düştü? İşte güncel rakamlar