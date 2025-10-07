Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu: Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda yolcu rekoru kırıldı

16:257/10/2025, Salı
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunun 3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla rekor kırdığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın, 47,5 kilometre uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkati çeken Uraloğlu
,"3 Ekim'de 40 bin 302 yolcuyla, günlük ortalama yolcu rekoru kırıldı. İstanbul'un ulaşımını kolaylaştırmaya ve hız kazandırmaya devam ediyoruz."
ifadesini kullandı.



#Abdulkadir Uraloğlu
#Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
#ulaştırma ve altyapı bakanı
