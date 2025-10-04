Bakan Uraloğlu: Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdik

"Kırşehir-Kırıkkale-Ankara yolu ve Kırşehir-Kayseri yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Kaman'ı da bu yatırımların kalbine yerleştirdik. Kırşehir-Kaman-Ankara yolunu bölünmüş yol olarak tamamlayarak Kaman'ı başkentimize daha hızlı ve güvenli bir şekilde bağladık. Kaman Çevre Yolu ile ilçe trafiğini rahatlattık, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırdık. Yine, Kırşehir Çevre Yolu ve Kırşehir'i Nevşehir'e Kapadokya Havalimanı'na bağlayacak Tuzköy-Kesikköprü yolu gibi önemli projelerimize devam ediyoruz. Mucur-Karahasanlı yolunu da yatırım programımıza aldık ve çalışmalarına önümüzdeki süreçte başlayacağız"