Bakan Uraloğlu: Kaman'ın ulaşım altyapısını güçlendirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaman Çevre Yolu ve Kaman Giriş Kavşağı, Kaman Şehir Geçişi ve Kaman-Savcılı-Kırşehir Yolu’nun (Savcılı-Kırşehir Kesimi) resmi açılışlarını gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Kaman’ın ulaşım altyapısını çağın gereksinimlerine uygun bir şekilde modernize ettiklerini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in Kaman ilçesinde düzenlenen Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışında, ilçenin, Ahilik geleneğinin izlerini taşıyan Kırşehir'in en kıymetli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.
Güçlü ulaşım altyapısının, ekonomik kalkınmanın, ticaretin ve turizmin temel taşı olduğunu belirten Uraloğlu, yapılan her yolun, köprünün Kaman'ın cevizini, balını ve kültürel hazinelerini Türkiye'ye ve dünyaya taşıyan bir bağ olduğunu ifade etti.
Uraloğlu, son 23 yılda Kırşehir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 19 milyar lira yatırım yaptıklarını, 2002'de sadece 20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 197 kilometreye çıkardıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 5 kilometreden 145 kilometreye ulaştırdıklarını anlattı.
Ankara-Niğde Otoyolu ile Kırşehir'i Ankara'ya ve Akdeniz'e otoyol konforuyla bağladıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:
Bakan Uraloğlu'na "fahri hemşehrilik beratı" verildi
Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci, katkı ve destekleri için teşekkür ettiği Bakan Uraloğlu'na "fahri hemşehrilik beratı" takdim etti.