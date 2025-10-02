Bakan Uraloğlu: Deprem anında ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

"Marmaraereğlisi merkezli, çevre illerimizde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha taramaları neticesinde ulaşım ve iletişim altyapımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı tespit edilmiştir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun"