Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurdu

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi: AFAD merkez üssünü ve büyüklüğünü duyurdu

Tuba Fıçıcı
14:562/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Marmara Denizi'nde saat 14.55'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 14.55’te kaydedilen sarsıntının 6,71 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Deprem, başta İstanbul olmak üzere Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir gibi çevre illerde de yoğun şekilde hissedilirken vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.



Saat 14.55’te kaydedilen sarsıntının derinliği 6,71 kilometre olarak ölçüldü. AFAD’ın verilerine göre depremin merkez üssü, Marmaraereğlisi’nin 18,24 kilometre açığı olarak belirlendi. Deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntıyla ilgili olumsuz bir ihbar bilgisi bulunmuyor.


Depremin açıklanan verileri şöyle:

Büyüklük: 5.0 (Mw)

Yer: Marmara Denizi – Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 18,24 km

Tarih: 2 Ekim 2025

Saat: 14:55:04 (TSİ)

Enlem: 40.80361 N

Boylam: 27.925 E

Derinlik: 6.71 km


17 KİŞİ YARALANDI


İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada 17 kişinin depremde yaşadığı panik nedeniyle yaralandığını duyurdu. Öte yandan 1,5 saattir tespit edilen bir yıkım olayıyla karşılaşılmadığı kaydedildi.


İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA


Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliği’nden ilk açıklama geldi.


Valilik tarafından yapılan duyuruda, “Şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır. Saha ekiplerimiz şehir genelinde incelemelere başlamıştır” denildi.


Açıklamada ayrıca vatandaşlara uyarıda bulunularak, hasarlı olabileceği düşünülen yapılardan uzak durulması ve yetkili kurumların yapacağı bilgilendirmelerin takip edilmesi istendi.



MARMAREREĞLİSİ'NDE OKULLAR BOŞALTILDI


Tekirdağ'ın Maramarereğlisi ilçesinde ev ve iş yerlerinde 5 büyüklüğündeki depreme yakalananlar, panikle dışarı çıktı. Depremin ardından ilçedeki okullar da boşatılmaya başlandı. Öğrenciler, okullara gelen ailelerine teslim edildi.


TEKİRDAĞ VALİLİĞİ: SAHA TARAMASINA BAŞLANDI


Tekirdağ Valiliği de deprem ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD verilerine göre merkez üssü Marmaraereğlisi ilçemiz, Marmara Denizi açıkları olan 5.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili görevli ekiplerimiz ivedilikle saha taramasına başlamıştır. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir olumsuz ihbar yapılmamıştır. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar durumunda 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirimde bulunmaları rica olunur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


#son dakika
#istanbul
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Marmara'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremin ardından merak ediliyor: Yarın (3 Ekim Cuma günü) okullar tatil olacak mı?