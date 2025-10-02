Türkiye geneli yapımı tamamlanan 97 okulun açılış töreni Diyarbakır’da gerçekleştirildi

FRIT II fonu kapsamında yürütülen projenin eğitim altyapısı bileşeni çerçevesinde, ilk etapta 97 anaokulunun inşası tamamlandığını aktaran Sadoğlu, "Bu çerçevede, ilimize de bugüne kadar 20 okul kazandırılmıştır. Bugün açılışını yapacağımız bu 2 yeni okulumuz da öğrencilerimizle buluşarak eğitim hayatına başlayacaktır. Her bir çocuğumuzun eğitim hakkına erişimini sağlamak, onların güvenli ve modern mekânlarda nitelikli bir eğitim almasına imkan sunmak bizim için büyük bir gururdur. Bu yatırımlar, sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz için de en güçlü teminattır" diye konuştu.