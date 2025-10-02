Türkiye geneli yapımı tamamlanan 97 okulun açılış töreni Diyarbakır’da gerçekleştirildi

Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve KfW Kalkınma Bankası iş birliğiyle yürütülen Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi kapsamında Türkiye genelinde yapımı tamamlanan 97 anaokulunun açılış töreni Diyarbakır’da gerçekleştirildi.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından İl Millî Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu tarafından açılış konuşması yapıldı. Programda öğrencilerden oluşan koronun şarkı dinletisi büyük beğeni topladı.
Açılış konuşmalarında KfW Kalkınma Bankası Türkiye Ülke Direktörü Christian Garve, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İş Birliği Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna birer konuşma yaptı.
İl Millî Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, "Bu projeler, yalnızca ülkemizin eğitim altyapısına önemli katkılar sunmakla kalmamakta; aynı zamanda uluslararası iş birliğinin, mülteci krizinin yönetiminde ortaya koyduğu etkin ve kalıcı çözümleri somut biçimde ortaya koymaktadır. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu okul ise, söz konusu iş birliğinin sahaya yansıyan en güçlü örneklerinden birini teşkil etmektedir" dedi.
FRIT II fonu kapsamında yürütülen projenin eğitim altyapısı bileşeni çerçevesinde, ilk etapta 97 anaokulunun inşası tamamlandığını aktaran Sadoğlu, "Bu çerçevede, ilimize de bugüne kadar 20 okul kazandırılmıştır. Bugün açılışını yapacağımız bu 2 yeni okulumuz da öğrencilerimizle buluşarak eğitim hayatına başlayacaktır. Her bir çocuğumuzun eğitim hakkına erişimini sağlamak, onların güvenli ve modern mekânlarda nitelikli bir eğitim almasına imkan sunmak bizim için büyük bir gururdur. Bu yatırımlar, sadece bugünümüz için değil, geleceğimiz için de en güçlü teminattır" diye konuştu.
Programın devamında anaokulu öğrencilerinin hazırladığı dans gösterisi sahnelendi. Gösterilerin ardından plaket takdimi, açılış kurdelesinin kesimi ve ilk ders zili çalma seremonisi gerçekleştirildi.
Törene, Avrupa Birliği ve KfW Kalkınma Bankası temsilcileri, Millî Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Aynur Gökalp Durna ve bakanlık yetkilileri, Kayapınar Kaymakamı Ömer Bilgin, İl Millî Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, il protokolü, ilçe millî eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.