Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Yardımcı kaynaklar yeni müfredatla uyuşmuyor

Yardımcı kaynaklar yeni müfredatla uyuşmuyor

Merve Safa Akıntürk
04:002/10/2025, Perşembe
G: 1/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Özel yayınevleri tarafından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) öğretim programına uygun" olarak sunulan yardımcı kaynak kitapların, programla uyumlu olmadığı belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan kapsamlı incelemede, TYMM’nin uygulandığı 9. ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe kitapları detaylı olarak analiz edildi. Sonuçlar, kitapların içeriklerinin büyük ölçüde önceki öğretim programlarına göre hazırlandığını ortaya koydu.

BU KAYNAKLARI KULLANMAYIN

İncelemeye göre, kitaplarda ünite ve temalar programın gerekliliklerine tam olarak yansımıyor; eski programlara ait sorular hâkim. TYMM’ye uygun beceri odaklı ve bağlam temelli soru tasarımları ise neredeyse bulunmuyor. Özel yayınevi kaynakları ağırlıklı olarak çoktan seçmeli sorular içerirken, açık uçlu sorular, günlük hayattan örnekler ve farklı ölçme araçları yeterince yer almıyor. Bu durum, öğrencilerin alan ve kavramsal beceriler kazanması ile günlük yaşamla ilişki kurabilmesini zorlaştırıyor. Bakanlık, söz konusu kaynaklardan uzak durulmasını öneriyor.



#MEB
#Eğitim
#Öğrenci
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhuriyet Bayramı tatili 2025: 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Kamu, özel sektör, okullar ve bankalar tatil mi? İşte tarihler