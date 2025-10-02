Yardımcı kaynaklar yeni müfredatla uyuşmuyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan kapsamlı incelemede, TYMM’nin uygulandığı 9. ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanan matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türkçe, tarih, coğrafya ve felsefe kitapları detaylı olarak analiz edildi. Sonuçlar, kitapların içeriklerinin büyük ölçüde önceki öğretim programlarına göre hazırlandığını ortaya koydu.

İncelemeye göre, kitaplarda ünite ve temalar programın gerekliliklerine tam olarak yansımıyor; eski programlara ait sorular hâkim. TYMM’ye uygun beceri odaklı ve bağlam temelli soru tasarımları ise neredeyse bulunmuyor. Özel yayınevi kaynakları ağırlıklı olarak çoktan seçmeli sorular içerirken, açık uçlu sorular, günlük hayattan örnekler ve farklı ölçme araçları yeterince yer almıyor. Bu durum, öğrencilerin alan ve kavramsal beceriler kazanması ile günlük yaşamla ilişki kurabilmesini zorlaştırıyor. Bakanlık, söz konusu kaynaklardan uzak durulmasını öneriyor.