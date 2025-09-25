Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü akademik faaliyetlerine başladı

Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Türkiye’de bir devlet üniversitesi bünyesinde film ve hareketli görüntü çalışmaları, küresel ekran kültürleri, medya çalışmaları, dijital kültürler, çağdaş medya sanatları ve ses çalışmaları alanlarında İngilizce yürütülecek ilk lisansüstü programları hayata geçirmek amacıyla 2024 yılında kuruldu. Enstitünün, başlangıçta bir yüksek lisans programı sunması, önümüzdeki yıllarda ise bir doktora programıyla genişlemesi hedefleniyor. Enstitü, yeni akademik yılda tarihsel, kuramsal ve uygulamalı dersler sunan lisans düzeyinde kapsamlı bir Film Çalışmaları Sertifika Programı’nı hayata geçirerek eğitim faaliyetlerine resmen başlamış oldu.

Film Çalışmaları Sertifika Programı

Film Çalışmaları Sertifika Programı kapsamında sinema tarihi, film analizi, film teorisi, film türleri, senaryo yazımı, film yapımı, animasyon, belgesel ve deneysel sinema gibi dersler sunuluyor. Bu dersler, katılımcılara film sanatının tarihsel, kuramsal ve estetik boyutlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme olanağı verirken, aynı zamanda üretim süreçlerine dair yaratıcı beceriler kazandırmayı da hedefliyor.

Hem sertifika programı hem de lisansüstü programlar, öğrencilere film metinleri, hareketli görüntü estetiği, ekran kültürleri, yeni medya sanatı pratikleri, yaratıcı endüstriler, dijital kültürler, işitsel kültürler ve seyirci çalışmaları gibi alanlarda tarihsel, kuramsal ve eleştirel araştırmalar yürütebilmeleri için gerekli analitik ve metodolojik araçları sağlamayı amaçlıyor.

Tematik Film Gösterimleri

Enstitü, yalnızca akademik eğitimle değil, düzenli olarak gerçekleştirdiği aylık tematik film gösterim programlarıyla da dikkat çekiyor. 2023 yılının Aralık ayından bu yana Mithat Alam Hall bünyesindeki 61 kişilik sinema salonunda yapılan bu gösterimler, her ay belirlenen bir tema etrafında sinema tarihinin klasik eserlerini ve çağdaş örneklerini öğrencilerle buluşturuyor.