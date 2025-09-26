İstanbul Medipol Üniversitesi ek yerleştirme dönemine özel burs fırsatlarıyla başarıyı ödüllendiriyor

Ek yerleştirme döneminde adaylar, yerleştikleri program öncesindeki bütün tercihlerini İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programları arasından yapıp %50 burslu kontenjana yerleştikleri takdirde, ayrıca %40 tercih indiriminden de yararlanma hakkını kazanıyor. Bir vakıf üniversitesi olarak başarıyı ödüllendirmeyi kendine misyon edinen Medipol, ortalama öğrenci yerleşme sıralamasını da daha yukarı çekerek başarılı öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

“Tercihim Medipol” bursları

Birinci tercih indirimi

Buna göre; bir aday, yerleştiği program öncesindeki bütün tercihlerini Medipol Üniversitesi’nin ön lisans veya lisans programları arasından yaparak, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin %50 burslu kontenjanlarından birine yerleştiği takdirde ayrıca %40 indirim almaya hak kazanıyor.





Diğer tercih indirimleri

Yerleştikleri program öncesinde Medipol Üniversitesi programları dışında en fazla iki tercihini başka bir üniversitenin programından yapan adaylar, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin %50 burslu kontenjanlarından birine yerleştikleri takdirde, öğrenim ücretinden %25 tercih indirimi uygulanıyor.





Ödeme kolaylığı

Yerleşen öğrenciler, ücretlerini ödenecek miktarda artış olmadan 12 aya bölebiliyorlar.





Kazanılan indirimler normal öğrenim süresi boyunca kesintisiz devam ediyor

Kazanılan tercih indirimleri, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca geçerliliğini koruyor. Bu uygulama, öğrencilerin mali yükünü eğitim hayatları boyunca hafifleterek onların başarıya odaklanmasını sağlıyor.

Nitelikli üniversite eğitimi ve geniş olanaklarıyla İstanbul Medipol Üniversitesi, bu burs seferberliği ile başarılı öğrencileri bünyesine katmayı hedefliyor. Ek yerleştirme döneminde tercihini iyi bir üniversiteden yana yapmak isteyen adayların ek yerleştirme tercih döneminde bu önemli burs fırsatlarını göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor.





Adaylar, detaylı ve güncel bilgi için İstanbul Medipol Üniversitesi'nin resmî web sitesini ziyaret edebilir.





Ek yerleştirme döneminde açılan lisans ve ön lisans programları ve burs oranlarına aşağıdaki listeden veya Medipol Tercih Robotu’ndan ulaşılabilir.





PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ ÜCRETLER

(KDV Dahil) %50 + %40

BİRİNCİ

TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) * %50 + %25

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) **

Eczacılık Fakültesi SAY 830.000 498.000 622.500

Eğitim Fakültesi SAY 485.000 291.000 363.750

Diş Hekimliği Fakültesi SAY 930.000 558.000 697.500

Endüstriyel Tasarım SAY 485.000 291.000 363.750

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 690.000 414.000 517.500

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 485.000 291.000 363.750

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 485.000 291.000 363.750

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı SAY 435.000 261.000 326.250

Mimarlık SAY 540.000 324.000 405.000

Hukuk Fakültesi EA 485.000 291.000 363.750

İletişim Fakültesi SÖZ 445.000 267.000 333.750

Psikoloji EA 585.000 351.000 438.750

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi EA 485.000 291.000 363.750

İnşaat Mühendisliği SAY 480.000 288.000 360.000

Beslenme ve Diyetetik SAY 585.000 351.000 438.750

Çocuk Gelişimi EA 485.000 291.000 363.750

Ebelik SAY 540.000 324.000 405.000

Ergoterapi SAY 485.000 291.000 363.750

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 590.000 354.000 442.500

Hemşirelik SAY 540.000 324.000 405.000

Odyoloji SAY 460.000 276.000 345.000

Ortez ve Protez SAY 295.000 177.000 221.250

Sağlık Yönetimi EA 295.000 177.000 221.250

Sosyal Hizmet EA 245.000 147.000 183.750





PROGRAM ADI PUAN TÜRÜ ÜCRETLER

(KDV Dahil) %50 + %40

BİRİNCİ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) * %50 + %25

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TERCİHE YERLEŞME İNDİRİMİ (TL) **

Meslek Yüksekokulu TYT 290.000 174.000 217.500

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu TYT 290.000 174.000 217.500