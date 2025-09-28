Öğrenci ve veliler dikkat: MEB beklenen tarihleri duyurdu

2025-2026 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı akademik takvime çevirdi. Yeni döneme adapte olmaya çalışan milyonlarca öğrenci, ilk molayı verecekleri Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte öğrencilerin soluklanacağı ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri…