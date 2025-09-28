Öğrenci ve veliler dikkat: MEB beklenen tarihleri duyurdu

2025-2026 eğitim öğretim yılı hızla devam ederken, öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvime çevirdi. Yeni dönemin ilk yoğun haftalarını geride bırakan öğrenciler, Kasım ayında yapılacak ara tatil için geri sayıma başladı. Hem ders temposuna kısa bir mola verecek hem de dinlenme fırsatı bulacak milyonlarca öğrenci, sömestr ve yaz tatili tarihlerini de şimdiden merak ediyor.
2025-2026 eğitim öğretim yılı tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı akademik takvime çevirdi. Yeni döneme adapte olmaya çalışan milyonlarca öğrenci, ilk molayı verecekleri Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte öğrencilerin soluklanacağı ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri…
İlk ara tatil Kasım’da
Öğrencilerin merakla beklediği ilk ara tatil için geri sayım başladı. Bakanlık takvimine göre 2025 yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde okullar bir haftalığına kapanacak.
Sömestr tatili Ocak’ta
Yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yarıyıl tatiline girecek. İki haftalık dinlenme süreci 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci ara tatil Mart’ta
2026 yılının ikinci ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Öğrenciler bahar dönemine başlamadan önce kısa bir nefes alma fırsatı bulacak.
Yaz tatili 26 Haziran’da başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 26 Haziran 2026 tarihinde karneler dağıtılacak ve öğrenciler uzun yaz tatiline adım atacak.