İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmaraereğlisi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, Kocaeli, Bursa, İzmit, Sakarya gibi çevre illerden de hissedildi.

Depremin büyüklüğü merkez üssü Marmara Denizi 5.0 olarak belirlendi.

Depremde olumsuz bir durum oldu mu?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz incelemelere başladı. Herhangi bir hasar bilgisi yok..." ifadeleri kullanıldı.

Şener Üşümezsoy son deprem yorumu

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara'daki son depremleri değerlendirerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, "Depremin Tekirdağ açıklarında değil, Silivri Çukuru’nun batı kenarında meydana geldiğini belirten Üşümezsoy, “Bu, daha önce 23 Nisan’da söylediğim senaryonun yarısıdır” dedi. Üşümezsoy, 23 Nisan’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki Kumburgaz depreminde fayın yalnızca bir kısmının kırıldığını, Silivri Çukuru içinde kalan 10-15 kilometrelik fay parçasının ise henüz kırılmadığını hatırlatarak şunları söyledi: “23 Nisan’da bağırdım, bu deprem 6.2’lik Silivri ile Büyükçekmece arasındaki fayda oldu. Ama Silivri Çukuru’ndan Ereğli’ye doğru uzanan deniz içindeki fay kırılmamıştı. İşte şimdi onun üzerinde kırılmalar oluyor.

Yani 23 Nisan’daki depremin yarısı gerçekleşti, öbür yarısı ise henüz olmadı. ”Bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceğini dile getiren Üşümezsoy, riskin tamamen geçmediğine dikkat çekti: “Silivri Çukuru içinde kalan fay parçası üzerinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli var. Kumburgaz Çukuru’ndaki koldan farklı olarak bu kez orta sırta paralel giden ikinci kolda kırılmalar söz konusu. İstanbul’a doğru ilerleyen bir fay değil, Silivri Çukuru içinde kalan bir kesimden bahsediyoruz.” Üşümezsoy, Marmara Denizi’ndeki bu hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, vatandaşların olası yeni sarsıntılara karşı uyanık olması gerektiğini söyledi.