Bakan Uraloğlu duyurdu: Korsan taşımacılığı önlemek için artırımlı ceza uygulamasına geçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle korsan taşımacılık ve fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesine yönelik artırımlı ceza uygulamasına geçildiğini belirterek, "Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalara caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor" dedi.
Yönetmelikle taşımacılık faaliyetlerinde yetki belgesi, sözleşmeli taşıt kullanımı, idari para cezaları ve yabancı plakalı taşıtlara kadar çeşitli konularda düzenlemeler yapıldı.
Bakan Uraloğlu, düzenlemeyle atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.
Türk taşımacılarının uluslararası rekabet gücü artırılıyor
Uraloğlu, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde, taşıma nedeniyle eğitim ve öğretimin aksamaması için de bazı tedbirler alındığını, taşımacıların finansal kiralama yoluyla edindikleri taşıtları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan taşıt filolarında kolayca kullanabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapıldığını bildirdi.
Yabancı plakalı taşıtlarla gerçekleştirilen taşıma faaliyetlerine ilişkin de birtakım düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: