Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Uraloğlu duyurdu: Korsan taşımacılığı önlemek için artırımlı ceza uygulamasına geçildi

Bakan Uraloğlu duyurdu: Korsan taşımacılığı önlemek için artırımlı ceza uygulamasına geçildi

16:221/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ndeki düzenlemeyle korsan taşımacılık ve fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesine yönelik artırımlı ceza uygulamasına geçildiğini belirterek, "Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalara caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan
"Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle taşımacılık faaliyetlerinde yetki belgesi, sözleşmeli taşıt kullanımı, idari para cezaları ve yabancı plakalı taşıtlara kadar çeşitli konularda düzenlemeler yapıldı.

Bakan Uraloğlu, düzenlemeyle atılan adımlara ilişkin bilgi verdi.

Yönetmelikle sektörde yaşanan gelişmeler dikkate alınarak değişiklikler yapıldığını vurgulayan Uraloğlu,
"Korsan taşımacılığın önlenmesi ve fahiş fiyat uygulamalarında caydırıcılığın sağlanması ile denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması amacıyla kabahatte ısrar eden taşımacılara uygulanacak cezaların artırımlı bir şekilde uygulanmasına yönelik düzenleme yapıldı"
diye konuştu.

Türk taşımacılarının uluslararası rekabet gücü artırılıyor

Uraloğlu, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde, taşıma nedeniyle eğitim ve öğretimin aksamaması için de bazı tedbirler alındığını, taşımacıların finansal kiralama yoluyla edindikleri taşıtları herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan taşıt filolarında kolayca kullanabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapıldığını bildirdi.

Yabancı plakalı taşıtlarla gerçekleştirilen taşıma faaliyetlerine ilişkin de birtakım düzenlemeler yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yabancı plakalı taşıtlarla usulsüz olarak yapılan taşımalarda caydırıcı cezalar getiriliyor ve Türk taşımacılarımızın uluslararası rekabet gücü artırılıyor. Ülkemiz sınırları içinde iki nokta arası taşıma yapmaları, uluslararası ikili ve çok taraflı kara yolu taşıma anlaşmalarına veya protokollerine uymamaları, taşıma yetkisi, özel izin belgesi veya Bakanlıktan alınmış izni olmadan taşıma yapmaları, almış oldukları yetki, belge veya izne uygun faaliyette bulunmamaları, eksik, yanlış, yanıltıcı veya usulsüz belge kullanarak taşıma yapmaları halinde kabahatin durumuna göre idari para cezaları belirlenmiştir"


#Karayolu Taşıma Yönetmeliği
#korsan taşımacılık
#Resmi Gazete
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA 2025 MADDELERİ SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Torba yasa ne zaman çıkacak?